Новости партнеров

Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал"

Голкипер "Рубина"Сослан Джанаев в январе может перейти в "Урал".

Клуб из Екатеринбурга готов приобрести 31-летнего футболиста за умеренную сумму, сообщает ФАН.

Ранее сообщалось, что "Рубин" хочет, чтобы голкипер согласился на снижение заплаты, в ином случае клуб будет готов расстаться с ним.

В текущем сезоне Джанаев провел в чемпионате России 4 матча.
Теги: Урал Рубин Джанаев
Сегодня, 11:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Сослан! А почему в "Урал", а не в "Ростов"? Именно в Ростове ты показал свою лучшую игру, заслужил любовь и уважение болельщиков! ФК "Ростов" и его многотысячная армия болельщиков ждут тебя!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.