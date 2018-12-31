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Владимир Газзаев возглавит "Тобол"

Владимир Газзаев станет новым главным тренером "Тобола".

Контракт он подпишет на первых сборах костанайцев в Турции.

Владимир Газзаев начал тренерскую карьеру в "Алании", которую возглавлял с 2011 по 2014 год (с перерывом). С лета 2014 по лето 2015 года он уже работал в Казахстане - в "Актобе". В сезоне-2014 команда завоевала серебро чемпионата Казахстана и дошла до финала Кубка страны. Первую половину 2018 года Газзаев возглавлял грузинский "Рустави". Летом он принял новый клуб Краснодара "Урожай", но покинул команду уже через три недели.

"Тобол" в сезоне-2018 занял третье место в чемпионате Казахстана и пробился в Лигу Европы.

ФК "Тобол"
Теги: Газзаев Тобол
Сегодня, 17:27
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#2  coban  сегодня (Сегодня, 19:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
а что же на осетинский футбол забил ?

Да кто ж его туда теперь пустит?
А тут- Тобол!
Лохи..позвали козла в огород))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:00)
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Болеет за:
«Динамо» М
а что же на осетинский футбол забил ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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