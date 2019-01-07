СМИ: переговоры по переходу Ригони из "Зенита" в "Ривер Плейт" провалились

Переход полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони в аргентинский "Ривер Плейт" не состоится. Об этом сообщает Ole.Ранее действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал сине-бело-голубым предложение о покупке Ригони, который с начала сезона выступает за "Аталанту" на правах аренды. Однако источник утверждает, что переговоры прошли неудачно, и игрок вернется в Россию.Отмечается, что "Зенит" заплатит "Аталанте" определенную сумму, чтобы прервать аренду. Ригони в первом же матче за итальянский клуб отметился дублем (в ворота "Ромы" во 2-м туре, 3:3), но из следующих 17 матчей Серии А принял участие в 11, появившись в стартовом составе лишь в 5 случаях, и забил всего один гол.Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца также заинтересован клуб MLS "Атланта Юнайтед".