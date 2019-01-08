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Ивелин Попов не уверен в своем будущем в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов перед прохождением медосмотра рассказал о своем будущем.

"Останусь ли в "Спартаке"? Пока не знаю. Посмотрим", - сказал Попов.

По информации "СЭ", болгарский хавбек вместе с Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе входит в список игроков, которые должны покинуть стан красно-белых.
Сегодня, 11:50
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