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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Ивелин Попов не уверен в своем будущем в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов перед прохождением медосмотра рассказал о своем будущем.
"Останусь ли в "Спартаке"? Пока не знаю. Посмотрим", - сказал Попов.
По информации "СЭ", болгарский хавбек вместе с Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе входит в список игроков, которые должны покинуть стан красно-белых.
"Останусь ли в "Спартаке"? Пока не знаю. Посмотрим", - сказал Попов.
По информации "СЭ", болгарский хавбек вместе с Сальваторе Боккетти и Джано Ананидзе входит в список игроков, которые должны покинуть стан красно-белых.
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