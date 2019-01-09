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Александр Егоров включил Сергея Карасёва в тройку лучших судей в мире по итогам 2018 года

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал тройку лучших, на свой взгляд, рефери в мире по итогам 2018 года.

"Раз Нестор Питана судил финал чемпионата мира, он обязан быть в этой тройке. А дальше выскажу субъективное мнение. Хорошо общаюсь с Равшаном Ирматовым. Прекрасный человек и арбитр. Прошлый год у него не задался, но уверен, в 2019-м он выйдет на ведущие позиции. Третьим назову Сергея Карасёва.

Во-первых, никогда не хотел запрещать критику. Я только за нее — если она спокойная и объективная. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Но когда люди начинают на эмоциях обвинять судей во всех грехах, воспринимаю это как личное оскорбление. На резкие выпады в нашу сторону приходиться отвечать тем же.

Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — говорить об игре своей команды, футболист — о своей игре. Я еженедельно отвечаю на вопросы по той или иной игре. Высказываюсь исключительно об арбитрах, потому что это моя компетенция. Я же не говорю, что одна из команд проиграла, условно, потому что совершила такое-то количество ошибок. Призываю людей обращать внимание на свою работу. Хотя мы все участники одного спектакля", — цитирует Егорова Sportbox.
Теги: Карасев Егоров
Сегодня, 14:26
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#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:09)
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Болеет за:
ЦСКА
Я ХУдею !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Bolo Yeung   (Сегодня, 14:34)
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Всё эту гниду Карася искусственно подтягивают,в нормальном чемпионате его бы сгноили в любительских лигах за постоянные и намеренные косяки в определенную сторону
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
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