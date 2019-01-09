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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Егоров включил Сергея Карасёва в тройку лучших судей в мире по итогам 2018 года
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров назвал тройку лучших, на свой взгляд, рефери в мире по итогам 2018 года.
"Раз Нестор Питана судил финал чемпионата мира, он обязан быть в этой тройке. А дальше выскажу субъективное мнение. Хорошо общаюсь с Равшаном Ирматовым. Прекрасный человек и арбитр. Прошлый год у него не задался, но уверен, в 2019-м он выйдет на ведущие позиции. Третьим назову Сергея Карасёва.
Во-первых, никогда не хотел запрещать критику. Я только за нее — если она спокойная и объективная. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Но когда люди начинают на эмоциях обвинять судей во всех грехах, воспринимаю это как личное оскорбление. На резкие выпады в нашу сторону приходиться отвечать тем же.
Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — говорить об игре своей команды, футболист — о своей игре. Я еженедельно отвечаю на вопросы по той или иной игре. Высказываюсь исключительно об арбитрах, потому что это моя компетенция. Я же не говорю, что одна из команд проиграла, условно, потому что совершила такое-то количество ошибок. Призываю людей обращать внимание на свою работу. Хотя мы все участники одного спектакля", — цитирует Егорова Sportbox.
"Раз Нестор Питана судил финал чемпионата мира, он обязан быть в этой тройке. А дальше выскажу субъективное мнение. Хорошо общаюсь с Равшаном Ирматовым. Прекрасный человек и арбитр. Прошлый год у него не задался, но уверен, в 2019-м он выйдет на ведущие позиции. Третьим назову Сергея Карасёва.
Во-первых, никогда не хотел запрещать критику. Я только за нее — если она спокойная и объективная. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Но когда люди начинают на эмоциях обвинять судей во всех грехах, воспринимаю это как личное оскорбление. На резкие выпады в нашу сторону приходиться отвечать тем же.
Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — говорить об игре своей команды, футболист — о своей игре. Я еженедельно отвечаю на вопросы по той или иной игре. Высказываюсь исключительно об арбитрах, потому что это моя компетенция. Я же не говорю, что одна из команд проиграла, условно, потому что совершила такое-то количество ошибок. Призываю людей обращать внимание на свою работу. Хотя мы все участники одного спектакля", — цитирует Егорова Sportbox.
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