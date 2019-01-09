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Аяз Гулиев: рад, что вернулся в "Спартак"

Новичок "Спартака" Аяз Гулиев поделился первыми эмоциями после приземления в ОАЭ, где красно-белые будут готовиться ко второй части сезона.

"Настроение отличное, рад, что вернулся. О задачах пока не думал, только прилетел. Начнем тренировки, а там посмотрим. Прилетел из Турции в Москву и оттуда уже в ОАЭ. Сегодня начнем тренироваться", - цитирует Гулиева Sport24.

Ранее сообщалось, что Гулиев уже согласовал личный контракт с красно-белыми. Трансфер полузащитника обойдется в 60 млн рублей. Зарплата хавбека составит 1,2 млн евро в год.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 19:26
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#2  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:17)
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online
Болеет за:
«Ростов»
вот и чудненько, еще скопинцева ионова абаева куда- нибудь подальше, и все наладиться !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:01)
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  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
И зачем так пиарить и так распиаренную звезду..., как-то не похоже это на привычную скромность спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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