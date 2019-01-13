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Дмитрий Комбаров: изменения в "Спартаке" с приходом Кононова есть

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, какие изменения появились в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова.

"Теории не скажу, много или мало. Ее столько, сколько нужно. Игр у нас сейчас нет, мы разбираем тренировочный процесс, упражнения. Видео смотрим, на макете все объясняют. Думаю, все идет своим чередом в том объеме, который нужен. Изменения есть, подробно рассказывать о них не буду.

У нас есть силовая работа, но без штанг - на поле. Если кто-то хочет поработать в зале, то может после занятия спокойно пойти и сделать это", - цитирует Комбарова Sport24.ru.
Теги: Комбаров Спартак Кононов
Сегодня, 20:52
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