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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Дмитрий Комбаров: изменения в "Спартаке" с приходом Кононова есть
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, какие изменения появились в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова.
"Теории не скажу, много или мало. Ее столько, сколько нужно. Игр у нас сейчас нет, мы разбираем тренировочный процесс, упражнения. Видео смотрим, на макете все объясняют. Думаю, все идет своим чередом в том объеме, который нужен. Изменения есть, подробно рассказывать о них не буду.
У нас есть силовая работа, но без штанг - на поле. Если кто-то хочет поработать в зале, то может после занятия спокойно пойти и сделать это", - цитирует Комбарова Sport24.ru.
"Теории не скажу, много или мало. Ее столько, сколько нужно. Игр у нас сейчас нет, мы разбираем тренировочный процесс, упражнения. Видео смотрим, на макете все объясняют. Думаю, все идет своим чередом в том объеме, который нужен. Изменения есть, подробно рассказывать о них не буду.
У нас есть силовая работа, но без штанг - на поле. Если кто-то хочет поработать в зале, то может после занятия спокойно пойти и сделать это", - цитирует Комбарова Sport24.ru.
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