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Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил о проблемах со здоровьем у вратаря Артема Реброва.

"Артем Ребров пропускает тренировку в понедельник. Ему предстоит обследование на предмет травмы плеча, по итогам которого будет ясно, продолжит ли он тренировки в Дубае.

Возможно, Артему потребуется еще одно обследование в Москве", — передает слова Вартапетова Sport24.
Теги: Спартак Ребров
Сегодня, 11:31
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