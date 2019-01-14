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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
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"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
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"Севилья" на выезде проиграла "Атлетику" (2)
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Вчера, 21:08
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Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
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Вчера, 19:24
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Руководитель меддепартамента "Спартака": у Реброва проблемы с плечом, ему предстоит обследование
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил о проблемах со здоровьем у вратаря Артема Реброва.
"Артем Ребров пропускает тренировку в понедельник. Ему предстоит обследование на предмет травмы плеча, по итогам которого будет ясно, продолжит ли он тренировки в Дубае.
Возможно, Артему потребуется еще одно обследование в Москве", — передает слова Вартапетова Sport24.
"Артем Ребров пропускает тренировку в понедельник. Ему предстоит обследование на предмет травмы плеча, по итогам которого будет ясно, продолжит ли он тренировки в Дубае.
Возможно, Артему потребуется еще одно обследование в Москве", — передает слова Вартапетова Sport24.
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