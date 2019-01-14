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Юрий Сёмин: блестяще отношусь к Дюкову, он знает, что такое российский футбол

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о том, как относится к председателю совета директоров "Зенита" Александру Дюкову, который решил баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза.

"Блестяще отношусь к Дюкову. Человек возглавлял такой клуб как "Зенит". Для меня важно, что он знает проблемы тренеров, детско-юношеского футбола. Это важно для тех решений, которые он будет принимать. Он не пришел в нашу отрасль сверху, а давно возглавляет "Зенит" и знает, что такое российский футбол", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Дюков
Сегодня, 18:42
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#3  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:15)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Что-то Палыч от волнения русский позабыл... Перешел бы уж тогда сразу на свой родной матерный...


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что это такое - блестяще? Иногда блестит всякое говно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 19:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Блескун!))) Это что за новое поветрие в российском футболе как массовая инфекция ануреза??)) Народ заблестел!))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
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