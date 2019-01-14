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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Сёмин: блестяще отношусь к Дюкову, он знает, что такое российский футбол
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о том, как относится к председателю совета директоров "Зенита" Александру Дюкову, который решил баллотироваться на пост президента Российского футбольного союза.
"Блестяще отношусь к Дюкову. Человек возглавлял такой клуб как "Зенит". Для меня важно, что он знает проблемы тренеров, детско-юношеского футбола. Это важно для тех решений, которые он будет принимать. Он не пришел в нашу отрасль сверху, а давно возглавляет "Зенит" и знает, что такое российский футбол", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"Блестяще отношусь к Дюкову. Человек возглавлял такой клуб как "Зенит". Для меня важно, что он знает проблемы тренеров, детско-юношеского футбола. Это важно для тех решений, которые он будет принимать. Он не пришел в нашу отрасль сверху, а давно возглавляет "Зенит" и знает, что такое российский футбол", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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