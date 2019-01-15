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Григорий Иванов: почему в хоккее белорусы не считаются легионерами, а в футболе все по-другому?!

Президент "Урала" Григорий Иванов недоумевает, почему белорусские футболисты по прежнему считаются легионерами в РПЛ.

"Я вообще этого не понимаю. Вроде, собирались принять решение на Исполкоме, чтобы белорусы больше не являлись легионерами... И все затормозилось. Почему? Вот мы взяли защитника сборной Белоруссии Полякова. Были уверены, что он не будет считаться легионером, а тут такое… Как быть? Он что, на лавке что ли должен сидеть теперь? Это я немного утрирую. Мы бы его и так его подписали, но ситуация осложнилась теперь…

В хоккее же белорусы не считаются легионерами. Почему в футболе не так?! У нас же Союзное государство. Белорусам предоставляются льготы в России, они получают легко разрешение на работу. Так? Почему в футболе тогда другие законы? Где последовательность? Давайте голосование проведем среди болельщиков, клубов. Давайте уже как-то решим этот вопрос", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 18:25
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#6  Oris   (Сегодня, 19:20)
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Патамучта - гладиолус.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#5  Barmaley   (Сегодня, 19:18)
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online

Зачем вот людям мозги заворачивать? КХЛ совсем по другому устроена. Там команды из других стран участвуют, например Китай, Финляндия и Словаки с Чехами. Создавайте общую лигу, как предлагал Валерий Газзаев, потом сравнивайте. Там иностранные менеджеры мозги вправляют зарвавшимся. И то там проблемы есть свои. не надо трындеть. Нет у нас никакого союзного государства с Белорусью. Когда будет валюта общая и управление совместное тогда можно будет говорить. А сейчас батька -Лука просто делает бизнес на дружбе, только всего.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Батька и Вова хоккей любят


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Lindr 52  Татарстан (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Рубин»
Трус не играет в хоккей...
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да патамушта ты дебил В биатлоне и многих видах спорта можно быстро поменять Родину и выступать под другим флагом. А в футболе другие правила.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  DenStavropol  Ставрополь (Сегодня, 18:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да. Давайте сделаем их не легионерами и будет скупать пачками дешевых белорусов, хули нет
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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