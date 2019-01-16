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Стал известен список кандидатов в исполком РФС

Избирательный комитет РФС зарегистрировал претендентов на места в составе исполкома РФС. Выборы в исполком пройдут 22 февраля на конференции РФС.

В единый список кандидатов вошли Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.

Выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме перенесены на следующую конференцию в связи с отсутствием кандидатов от соответствующих членов РФС.

РФС
Сегодня, 14:41
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Анатолий Турчак- это не известный ли скандальный персонаж, прославившейся под именем "сраный Турчак"?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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