Стал известен список кандидатов в исполком РФС

Избирательный комитет РФС зарегистрировал претендентов на места в составе исполкома РФС. Выборы в исполком пройдут 22 февраля на конференции РФС.В единый список кандидатов вошли Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Евгений Гинер, Леонид Федун, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян.Выборы по четырем оставшимся местам в исполкоме перенесены на следующую конференцию в связи с отсутствием кандидатов от соответствующих членов РФС.