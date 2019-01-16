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Лукас Айртон дебютировал за "Спартак"

Бразильский защитник Айртон дебютировал в составе "Спартака" в контрольном матче против ташкентского "Локомотива".

21-летний футболист появился на поле в начале второго тайма.
Теги: Айртон Спартак
Сегодня, 15:17
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