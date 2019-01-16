Новости партнеров

"Краснодар" отклонил предложение "Индепендьенте" по Куэве в размере 6 млн евро

Кристиан Куэва не покинет "Краснодар" в зимнее трансферное окно.

Российский клуб отклонил уже третье предложение "Индепендьенте", на этот раз аргентинцы были готовы купить игрока за 6 миллионов евро.

"Краснодар" отказал, поскольку намерен выручить за перуанца минимум 8 миллионов евро. Аргентинский клуб не готов платить такую сумму, поэтому вышел из переговоров.

Libero
Теги: Краснодар Куэва
Вчера, 22:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.