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Адвокат брата Кокорина: Кирилл не примет участия в футбольном матче в "Бутырке"

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что его подзащитный не сыграет в футбольном матче, который планируется организовать в СИЗО-2 "Бутырка".

Оба Кокориных, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

– Сыграет ли Кирилл Кокорин в футбольном матче, который планируют провести в "Бутырке"?

– Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия. Да и вообще, как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии. – Прим.), которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет.

– На какой стадии в данный момент находится дело?

– Сейчас потерпевшие знакомятся с материалами дела. В начале следующей недели следователь должен сообщить нам, когда он пригласит нас для начала той же процедуры – ознакомление с материалами. Думаю, к середине следующей недели мы уже приступим.

– Как Кирилл сейчас себя чувствует в СИЗО?

– Кирилл не болеет, здоров, бодр, читает книги, размышляет о жизни, отвечает на письма, которые получает, ходит в спортзал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:36
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#2  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33)
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  •  (2)

Цитата: 4 звездочки
Зеки против, говорят, с голубыми им западло играть

дахз некатарые вон даже памятники им ставят хатя там многа каму памятники ставят пфф даже писать это ниприлично вдруг за прапаганду пасадят
на то она и нижняясадамитовка
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#1  4 звездочки   (Сегодня, 19:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зеки против, говорят, с голубыми им западло играть


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
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