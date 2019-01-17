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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат брата Кокорина: Кирилл не примет участия в футбольном матче в "Бутырке"
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита" Александра Кокорина, сообщил, что его подзащитный не сыграет в футбольном матче, который планируется организовать в СИЗО-2 "Бутырка".
Оба Кокориных, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
– Сыграет ли Кирилл Кокорин в футбольном матче, который планируют провести в "Бутырке"?
– Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия. Да и вообще, как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии. – Прим.), которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет.
– На какой стадии в данный момент находится дело?
– Сейчас потерпевшие знакомятся с материалами дела. В начале следующей недели следователь должен сообщить нам, когда он пригласит нас для начала той же процедуры – ознакомление с материалами. Думаю, к середине следующей недели мы уже приступим.
– Как Кирилл сейчас себя чувствует в СИЗО?
– Кирилл не болеет, здоров, бодр, читает книги, размышляет о жизни, отвечает на письма, которые получает, ходит в спортзал.
"Спорт-Экспресс"
Оба Кокориных, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в следственном изоляторе за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.
– Сыграет ли Кирилл Кокорин в футбольном матче, который планируют провести в "Бутырке"?
– Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия. Да и вообще, как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии. – Прим.), которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет.
– На какой стадии в данный момент находится дело?
– Сейчас потерпевшие знакомятся с материалами дела. В начале следующей недели следователь должен сообщить нам, когда он пригласит нас для начала той же процедуры – ознакомление с материалами. Думаю, к середине следующей недели мы уже приступим.
– Как Кирилл сейчас себя чувствует в СИЗО?
– Кирилл не болеет, здоров, бодр, читает книги, размышляет о жизни, отвечает на письма, которые получает, ходит в спортзал.
"Спорт-Экспресс"
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