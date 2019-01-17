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"Зенит" предложил "Спортингу" 20 миллионов евро за Акунью

"Зенит" сделал лиссабонскому "Спортингу" предложение о покупке защитника Маркоса Акуньи.

По информации TyC Sports, руководство сине-бело-голубых готово заплатить за футболиста €20 млн. Самому игроку клуб с берегов Невы хочет предложить четырехлетний контракт на очень хороших условиях.

В нынешнем сезоне Акунья провел а чемпионате Португалии 15 матчей, забив один мяч. Он перешел в "Спортинг" летом 2017 года.

Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за €60 млн.

"Газета.ру"
Теги: Зенит Спортинг Трансферы
Вчера, 21:34
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#3  4 звездочки   (Вчера, 23:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Куюнью вам, пока до 40 не подымете - дураков и в алтаре бьют)))


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#2  Makc33   (Вчера, 22:50)
  • 0
  •  (8)

Цитата: truten74
Нахер такие деньги тратить.

Они что свои что ли тратят?Деньги то бюджетные,государственные ,от народного достояния
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  truten74   (Вчера, 22:45)
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  •  (3)

Нахер такие деньги тратить.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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