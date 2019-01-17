"Зенит" предложил "Спортингу" 20 миллионов евро за Акунью

"Зенит" сделал лиссабонскому "Спортингу" предложение о покупке защитника Маркоса Акуньи.По информации TyC Sports, руководство сине-бело-голубых готово заплатить за футболиста €20 млн. Самому игроку клуб с берегов Невы хочет предложить четырехлетний контракт на очень хороших условиях.В нынешнем сезоне Акунья провел а чемпионате Португалии 15 матчей, забив один мяч. Он перешел в "Спортинг" летом 2017 года.Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года и имеет опцию выкупа за €60 млн.