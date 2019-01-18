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"Урал" расторг контракт с Георгием Чантурией

Грузинский полузащитник Георгий Чантурия больше не будет играть за "Урал".

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "шмелей".

В нынешнем сезоне Чантурия появлялся на поле лишь однажды, выйдя на замену в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России с "Нижним Новгородом" (2:0).

25-летний игрок выступал за "Урал" с лета 2016 года.
Теги: Урал Чантурия
Сегодня, 13:17
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:46)
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Болеет за:
ЦСКА
хрустальный эмоционально неуравновешенный грузин-лег, который бьет исподтишка?
смысл держать лега, который не играет и вечно ломается, когда на его позицию есть игроки не хуже?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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