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Источник: "Спартак" следит за 19-летним форвардом "Сан-Паулу" Фабиньо

Нападающий "Сан-Паулу" U-20 Фабиньо может переехать в Россию.

По информации журналиста издания Globo Андре Эрнана, бразильца просматривает "Спартак". Москвичи следят за 19-летним Фабиньо с прошлого года.

На молодежном Кубке Сан-Паулу, который состоялся в этом году, Фабиньо забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах.
Теги: Сан-Паулу Спартак
Сегодня, 14:07
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