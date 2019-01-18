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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке
12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (22)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (22)
09:42
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Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но… (34)
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Илья Казаков: был в растерянности, когда приехал в сборную Черчесова. Некоторых не узнавал в лицо (1)
Источник: "Спартак" следит за 19-летним форвардом "Сан-Паулу" Фабиньо
Нападающий "Сан-Паулу" U-20 Фабиньо может переехать в Россию.
По информации журналиста издания Globo Андре Эрнана, бразильца просматривает "Спартак". Москвичи следят за 19-летним Фабиньо с прошлого года.
На молодежном Кубке Сан-Паулу, который состоялся в этом году, Фабиньо забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах.
По информации журналиста издания Globo Андре Эрнана, бразильца просматривает "Спартак". Москвичи следят за 19-летним Фабиньо с прошлого года.
На молодежном Кубке Сан-Паулу, который состоялся в этом году, Фабиньо забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах.
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