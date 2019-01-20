Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:58
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (1)
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (1)
19:03
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
18:16
14-летний форвард из "Чертаново", который поехал на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (5)
14-летний форвард из "Чертаново", который поехал на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (5)
14:28
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
11:22
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход в "Зенит" защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.
"Спорт и политика, я думаю, - это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.
Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" - это мощное пополнение.
Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА, и что от этого поменялось?
Никогда Россия не смешивала политику со спортом и должна в этом отношении стать примером для всего мира", - цитирует Газзаева "НСН".
"Спорт и политика, я думаю, - это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.
Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" - это мощное пополнение.
Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА, и что от этого поменялось?
Никогда Россия не смешивала политику со спортом и должна в этом отношении стать примером для всего мира", - цитирует Газзаева "НСН".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.