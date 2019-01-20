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Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев прокомментировал возможный переход в "Зенит" защитника "Шахтера" и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

"Спорт и политика, я думаю, - это совершенно разные вещи. Но, к сожалению, в последнее время это по-другому воспринимается.

Ракицкого знаю как великолепного защитника. Работая на Украине, видел, что тогда он был перспективным футболистом. Сейчас это опытный игрок. Для "Зенита" - это мощное пополнение.

Не думаю, что болельщики как-то будут критичны. Тимощук сыграл за "Зенит", стал обладателем Кубка УЕФА, и что от этого поменялось?

Никогда Россия не смешивала политику со спортом и должна в этом отношении стать примером для всего мира", - цитирует Газзаева "НСН".
Теги: Газзаев Ракицкий Зенит Динамо
Сегодня, 19:03
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#4  truten74   (Сегодня, 20:06)
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  •  (3)

Цитата: Серж1
Вот именно,что это не политика.это распил, 15лямов за него,это явный перебор

Полный бред. Не понимаю, как в это вообще кто-то верит... Мы того же Мамману (молодой и перспективный игрок сборной Аргентины) за 7 купили. А тут старый украинец за 12. У нас руководство отбитое, но не настолько же...
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#3  Серж1  Питер (Сегодня, 19:54)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
вот именно,что это не политика.это распил, 15лямов за него,это явный перебор
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 19:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучшие годы позади, ветер дует явно от Тимощука, распил, не более.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:43)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это мы не смешиваем спорт и политику, а вот хохлы назавтра же после перехода, внесут Ракицкого в "Миротворец"
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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