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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Юрий Семин: чувствуем себя в Катаре как дома. Хороший турнир
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от Кубка МАТЧ ПРЕМЬЕР, который стартует 21 января. Москвичи свой матч проведут 22 числа против "Зенита".
"Спасибо за приглашение. Мы проведем подготовку с серьезными играми. Есть определенный интерес. Плюс интересно посмотреть на страну, которая примет ЧМ-2022. Поля великолепные для тренировочных занятий. В общем, хороший турнир. Мы здесь как дома. Неплохо, что "Матч ТВ" организовали такой турнир.
Я думаю, не играет никакой роли, что тренировочные поля команд близко. Так бывает на сборах. Раньше, помните, в Сочи собирались 16 команд высшей лиги? На двух полях. Ходили в гости. И ничего, все играли по-разному. Я с удовольствием ребят вижу. Мне очень интересно. Думаю, мы не надоедаем друг другу.
Игрок всегда ставит себе задачу выиграть. В маленькие ворота, тренировочный матч, официальный — не важно", - цитирует Семина Sport24.
"Спасибо за приглашение. Мы проведем подготовку с серьезными играми. Есть определенный интерес. Плюс интересно посмотреть на страну, которая примет ЧМ-2022. Поля великолепные для тренировочных занятий. В общем, хороший турнир. Мы здесь как дома. Неплохо, что "Матч ТВ" организовали такой турнир.
Я думаю, не играет никакой роли, что тренировочные поля команд близко. Так бывает на сборах. Раньше, помните, в Сочи собирались 16 команд высшей лиги? На двух полях. Ходили в гости. И ничего, все играли по-разному. Я с удовольствием ребят вижу. Мне очень интересно. Думаю, мы не надоедаем друг другу.
Игрок всегда ставит себе задачу выиграть. В маленькие ворота, тренировочный матч, официальный — не важно", - цитирует Семина Sport24.
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