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Валерий Карпин: это даже не товарищеские матчи, а тренировочные. У нас будут играть все

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" отметил, что задача победить в нем перед желто-синими не стоит.

– Ставите ли вы перед командой задачу победить?

– "Ростов" не ставит. Я бы назвал эти матчи тренировочными, а не контрольными и не товарищескими. У нас будут играть все, а не только те, кто лучше готов. Какая задача может быть поставлена? – сказал Карпин на пресс-конференции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин
Сегодня, 19:16
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