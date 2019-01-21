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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Валерий Карпин: это даже не товарищеские матчи, а тренировочные. У нас будут играть все
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции, посвященной открытию турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" отметил, что задача победить в нем перед желто-синими не стоит.
– Ставите ли вы перед командой задачу победить?
– "Ростов" не ставит. Я бы назвал эти матчи тренировочными, а не контрольными и не товарищескими. У нас будут играть все, а не только те, кто лучше готов. Какая задача может быть поставлена? – сказал Карпин на пресс-конференции.
"Спорт-Экспресс"
– Ставите ли вы перед командой задачу победить?
– "Ростов" не ставит. Я бы назвал эти матчи тренировочными, а не контрольными и не товарищескими. У нас будут играть все, а не только те, кто лучше готов. Какая задача может быть поставлена? – сказал Карпин на пресс-конференции.
"Спорт-Экспресс"
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