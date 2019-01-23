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Экс-игрок "Зенита": а не забрался ли Дзюба на Эверест?

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал игру Артема Дзюбы в последних матчах.

"Артема подняли до заоблачных вершин. Но в игре с "Локо" он вышел во втором тайме и погулял по полю. Я начинаю думать: не забрался ли он на Эверест? Свою состоятельность нужно доказывать в каждой игре. В заключительных матчах осени Дзюба растворился, будем откровенны.

Сезон для него получился сложный. Артем прошел через испытания и доказал, что он большой футболист. Но! Сейчас предстоит все доказывать заново! Нужны эмоции, заряженность… прекрасный Дриуси, прекрасный Ригони. Нужно восстановить Шатова. Олег просто неузнаваем! Когда восстановится Нобоа, возможно, Артем сыграет в другой футбол, как происходило при Халке? Получил передачу - забил. Его все должны обслуживать. Словно официанты с подносом. Дзюбе сейчас нужна колоссальная поддержка", - цитирует Стрепетова "Спорт уик-енд".
Теги: Дзюба Стрепетов Зенит
Сегодня, 10:50
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(3)
#11  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:47)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Не сметь критиковать будущего депутата или сенатора (иде места будут) ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#10  Freddy   (Сегодня, 12:30)
  • -2
  •  (4)
online

Секта пятиместного Буратино будет недовольна
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  Avtokrat   (Сегодня, 12:04)
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Дзюба, Дзуба, Дзюбишка. Когда же народ поймет что это просто раздутое фуфло. Игрочишка!
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#8  Александр Ковалёв   (Сегодня, 11:46)
  • +1
  •  (5)

nnn69,
В запас, а вместо него Зе Болотного?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#7  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nnn69
Мне кажется Дзюба из тех людей которому все время нужен вызов, нужны какие-то проблемы. Чем хуже тем лучше для него. В Спартаке он не играл, но только в аренду и там начинал забивать, рвать, выкладываться, тоже самое в Зените, как все стало спокойно он и пешком по полю ходит. Вот если бы Семак дал по морде ему и сказал что он сядет в запас он может и заиграл бы, на пару игр


Прочитал твой пост уже после того как написал свой. Согласен.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 11:38)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба как был основным игроком ФК "Томь", так им и остался.
Игрок ниже-среднего уровня.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
...он вышел во втором тайме и погулял по полю. Свою состоятельность нужно доказывать в каждой игре. В заключительных матчах осени Дзюба растворился, будем откровенны.

Стрепетов прав, хотя по качеству игры Дзюба "на Эвересте" никогда и не был. Дело в том, что Дзюба начинает стараться только тогда, когда над его головой или жопой, кому как больше нравится, занесен либо топор либо кнут, соответственно. А когда все хорошо, то он стараться не будет. К сожалению, похоже Семак не может создать в команде обстановку требовательности и ответственности, а может только, как говорил Шатов, "раскрепощать" игроков. Это печально и ни к чему хорошему не приведет. Увы.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#4  nnn69   (Сегодня, 11:25)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется Дзюба из тех людей которому все время нужен вызов, нужны какие-то проблемы. Чем хуже тем лучше для него. В Спартаке он не играл, но только в аренду и там начинал забивать, рвать, выкладываться, тоже самое в Зените, как все стало спокойно он и пешком по полю ходит. Вот если бы Семак дал по морде ему и сказал что он сядет в запас он может и заиграл бы, на пару игр


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009 [жалоба]
#3  kingar  Орел (Сегодня, 11:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба без "обслуживающего персонала" ничего не может, поэтому большие сомнения относительно проявленного интереса Эвертона. Разве что лавку полировать. А Шатова пора уже списывать как и многих других...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:20)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
smile smile smile а кто это Дзюба!?????? пока этот пижён будет в Зените Питеру ни светит ничего

возьмите 100 лямов зелени и купите ему обслуги
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  zenit_53  zenit_53 (Сегодня, 11:13)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
smile smile smile а кто это Дзюба!?????? пока этот пижён будет в Зените Питеру ни светит ничего
Регистрация: 20.10.2011 [жалоба]
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