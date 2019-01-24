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Луис дриано пропустил очередную тренировку "Спартака". Зе Луиш вернулся в общую группу

Московский "Спартак" продолжает подготовку ко второй части сезона в Катаре.

Как сообщает корреспондент Sport24.ru, форвард Луис Адриано снова не тренируется в общей группе команды. Бразилец пропустил и утреннюю тренировку.

Полузащитник Фернандо занимается по индивидуальной программе, выполняя беговую работу. Форвард Зе Луиш уже работает наравне со всеми, футболист принял участие в двухсторонней игре.

На тренировке "Спартака" присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым.
Теги: Адриано Спартак Зе Луиш
Сегодня, 05:26
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