Паредес и другие крупные продажи нашего футбола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер
|23
|31
|10
|Вест Хэм
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|7
|Ницца
|22
|34
|8
|Марсель
|21
|31
|9
|Реймс
|22
|31
|10
|Ренн
|22
|30
|11
|Ним
|22
|29
|12
|Бордо
|21
|28
|13
|Тулуза
|22
|26
|14
|Анже
|22
|24
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСВ Эйдховен
|19
|52
|2
|Аякс
|19
|47
|3
|Фейеноорд
|19
|39
|4
|АЗ Алкмаар
|19
|29
|5
|Витесс
|19
|29
|6
|Утрехт
|19
|28
|7
|ВВВ-Венло
|19
|26
|8
|Хераклес
|19
|26
|9
|Виллем II
|19
|25
|10
|Фортуна С
|19
|23
|11
|Херенвен
|19
|22
|12
|Зволле
|19
|21
|13
|Ден Хааг
|19
|21
|14
|Эммен
|19
|21
|15
|Эксельсиор
|19
|19
|16
|Гронинген
|19
|18
|17
|НАК Бреда
|19
|16
|18
|Де Графсхап
|19
|15
ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|24
|47
|2
|Томь
|24
|46
|3
|Авангард
|24
|42
|4
|Чертаново
|24
|38
|5
|Нижний Новгород
|24
|38
|6
|Сочи
|24
|38
|7
|Шинник
|24
|37
|8
|Краснодар-2
|24
|36
|9
|Спартак-2
|24
|35
|10
|Луч
|24
|35
|11
|Мордовия
|24
|34
|12
|СКА-Хабаровск
|24
|33
|13
|Химки
|24
|31
|14
|Факел
|24
|29
|15
|Ротор
|24
|28
|16
|Балтика
|24
|25
|17
|Армавир
|24
|25
|18
|Тюмень
|24
|24
|19
|Сибирь
|24
|20
|20
|Зенит-2
|24
|8
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Паредес и другие крупные продажи нашего футбола
Леандро Паредес не отработал и половины своего контракта с «Зенитом», но уже сейчас с уверенностью можно говорить, что идея купить его была хорошей – петербуржцы получили качественного игрока и здорово на нём заработали. С кем нашим клубам удавалось провернуть похожий манёвр - вспомните благодаря нашей подборке.
В идеале российский трансферный рынок должен работать примерно так, как в случае с Паредесом: «Зенит» за большие, но умеренные деньги берёт качественного молодого игрока, имея перспективу на нём заработать. И зарабатывает. Вообще у «Зенита» с компенсацией крупных покупок всё здорово: вспомните того же Халка… Но мы пойдём по десятке самых крупных продаж нашего футбола по возрастанию, так что о незелёном супергерое попозже.
Ахмед Муса (ЦСКА – «Лестер») – 19.5 млн € (здесь и далее – по данным Transfermarkt)
Все знают эту красивую историю о том, как забота и работа тренера сделала из бегунка футболиста. А из футболиста, которому «устраивали тёмную» в раздевалке из-за его промахов, в классного футболиста. Достаточно классного для того, чтобы отгружать сборной Аргентины на чемпионатах мира и зарабатывать отличные деньги на Ближнем Востоке, но не для игры в английской премьер-лиге.
Аксель Витсель («Зенит» – «Тяньцзинь Цюаньцзянь») – 20 млн €
Бельгиец на 3.5 года младше Халка, поэтому он скорее должен был повторить судьбу Паредеса и рассматривать «Зенит» как трамплин в Европу, но в «Боруссию» попал только транзитом через Китай и отличный чемпионат мира. С продажи Акселя «Зенит» выжал больше, чем мог: уже через полгода бельгиец мог уйти куда угодно бесплатно, но благодаря «Тяньцзиню» петербуржцы отбили половину стоимости трансфера футболиста, который всё-таки оставил более благоприятное впечатление, чем Паредес.
Квинси Промес («Спартак» – «Севилья») – 20 млн €
Жизнь показывает, что, пожалуй, им лучше было не расставаться: Промес привык к Москве, но вылет «Спартака» из Лиги чемпионов образовал в бюджете финансовую дыру, а Квинси получил возможность проявить себя в хорошем европейском клубе. Глядя на трансфер Паредеса кажется, что красно-белые продешевили с продажей своего лидера. Да и купить его могли на 2-3 миллиона дешевле, но в любом случае Промес в «Спартаке» – это история большого успеха.
Юрий Жирков (ЦСКА – «Челси») – 21 млн €
Роман Абрамович наконец нашёл русского игрока для своей команды в клубе не чужого ему Евгения Гинера, но травматичность и особенности характера не позволили Жиркову раскрыться в «Челси» (с дорогими продажами красно-синих, как видите, по-другому не бывает). Но президент ЦСКА мог быть доволен сделкой.
Жо (ЦСКА – «Манчестер Сити») – 24 млн €
Как и продажей бразильца в дорвавшийся до больших денег «Манчестер Сити», который почему-то рассчитывал построить топ-клуб с помощью таких покупок. Из футболиста с самой лаконичной кличкой в истории российского футбола ЦСКА выжал максимум: почти полсотни голов за два с половиной сезона и трансферный рекорд, продержавшийся 5 лет, до махачкалинской распродажи.
Эзекьель Гарай («Зенит» – «Валенсия») – 24 млн €
«Зенит» забрал у «Бенфики» Гарая, Хави Гарсию и Витселя, но всё равно не смог пройти её в 1/8 финала. Петербуржцы устроили большую распродажу, хотя переход Эзекьеля состоялся на флажке. «Зенит» не горел желанием отпускать классного защитника, которым интересовался ещё и «Челси», но в Петербурге и Лондоне жена Гарая делать такие фоточки не желала, поэтому игрок выбрал «Валенсию» и, таким образом, распрощался с футболом топ-уровня.
Александр Головин (ЦСКА – «Монако») – 30 млн €
Будем объективны и не станем обольщаться: единственный клуб без русских владельцев, который интересовался Головиным, отвалился ещё на отметке 20 и купил Криштиану. Дальше дело было за Абрамовичем, Рыболовлевым и самим Головиным, который под одобрение таких дурачков, как я, выбрал борьбу за выживание в чемпионате Франции, сам того не ведая. И уменьшив шансы Евгения Гинера на продолжение прибыльной торговли с европейскими клубами.
Виллиан («Анжи» – «Челси») – 35.5 млн €
Перед покупкой Неманьи Видича «МЮ» просматривал его в играх не за «Спартак», а за предыдущую команду и за сборную. Но даже в карьере серба Россия сыграла более важную роль, чем в жизни бразильца, который мог просто подождать полгода и перейти в «Челси» напрямую из «Шахтёра». Сулейман Керимов в прямом смысл за что купил, за то продал Виллиана. Отрадно, что у парня всё сложилось хорошо, но Это’О всё же единственный дагестанец в истории АПЛ.
Леандро Паредес («Зенит» – «ПСЖ») – 47 млн € (опять же, по данным Transfermarkt, хотя чаще встречаются 40+5)
А вот Паредес последовал примеру Гарая и в «Челси» отправляться не захотел. «Зенит» только рад: лондонцы потратились на Игуаина и не собирались выкладывать столько, сколько парижане.
Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока
При этом легендой «Зенита» или хотя бы любимцем публики, как следующий герой подборки, аргентинец не стал. Леандро качественно распоряжался мячом, показывал свой высокий уровень в созидании, но всем было видно, что аргентинцу в России не очень интересно, а бойцовские качества он проявлял не так, как хотелось бы, зарабатывая удаления. Но в данном случае оказалось, что оценивать покупку Лео стоит только после его продажи.
Из "Зенита" хочет уйти и Паредес. Аргентинская диаспора всё?
Изначально было понятно, что для Паредеса «Зенит» промежуточный трамплин перед переездом в большой клуб, от игры в которых Халк, подписав контракт с петербуржцами, добровольно отказался. Но и для Лео, и для «Зенита» всё в итоге сложилось отлично: даже пропуск чемпионата мира, учитывая то, как он сложился для Аргентины, вряд ли сильно огорчил Паредеса – он всё равно не пропал с радаров топ-клубов и добился своей цели. По предпочтению Лиги 1 за «ПСЖ» перед АПЛ мы поняли, что очень трудных он перед собой не ставит.
Халк («Зенит» – «Шанхай СИПГ») – 55.8 млн €
Самая крупная покупка в истории российского футбола развалила прежний «Зенит» и ознаменовала новую эпоху, по итогам которой петербуржцы так и не достигли заветной цели в Лиге чемпионов, несмотря на все траты. Тем не менее, Халк был безусловным лидером команды, отрабатывал на поле и был продан за сумму, близкую к стоимости покупки. Она, кстати, до сих пор остаётся загадкой: в умах укрепилось число 60, Transfermarkt пишет о 40. В любом случае, средства на покупку бразильца «Зенит» отбил и получил от него 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах – в случае с Халком впечатляют абсолютно все возможные цифры.
Сейчас о таких покупках не приходится и мечтать, но, если российские клубы систематически станут зарабатывать так, как «Зенит» на Паредесе, появятся робкие предположения, что в бизнес наши немного умеют.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: PSG, Getty Images, Алексей Иванов / "СЭ", ФК "Зенит"
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В идеале российский трансферный рынок должен работать примерно так, как в случае с Паредесом: «Зенит» за большие, но умеренные деньги берёт качественного молодого игрока, имея перспективу на нём заработать. И зарабатывает. Вообще у «Зенита» с компенсацией крупных покупок всё здорово: вспомните того же Халка… Но мы пойдём по десятке самых крупных продаж нашего футбола по возрастанию, так что о незелёном супергерое попозже.
Ахмед Муса (ЦСКА – «Лестер») – 19.5 млн € (здесь и далее – по данным Transfermarkt)
Все знают эту красивую историю о том, как забота и работа тренера сделала из бегунка футболиста. А из футболиста, которому «устраивали тёмную» в раздевалке из-за его промахов, в классного футболиста. Достаточно классного для того, чтобы отгружать сборной Аргентины на чемпионатах мира и зарабатывать отличные деньги на Ближнем Востоке, но не для игры в английской премьер-лиге.
Аксель Витсель («Зенит» – «Тяньцзинь Цюаньцзянь») – 20 млн €
Бельгиец на 3.5 года младше Халка, поэтому он скорее должен был повторить судьбу Паредеса и рассматривать «Зенит» как трамплин в Европу, но в «Боруссию» попал только транзитом через Китай и отличный чемпионат мира. С продажи Акселя «Зенит» выжал больше, чем мог: уже через полгода бельгиец мог уйти куда угодно бесплатно, но благодаря «Тяньцзиню» петербуржцы отбили половину стоимости трансфера футболиста, который всё-таки оставил более благоприятное впечатление, чем Паредес.
Квинси Промес («Спартак» – «Севилья») – 20 млн €
Жизнь показывает, что, пожалуй, им лучше было не расставаться: Промес привык к Москве, но вылет «Спартака» из Лиги чемпионов образовал в бюджете финансовую дыру, а Квинси получил возможность проявить себя в хорошем европейском клубе. Глядя на трансфер Паредеса кажется, что красно-белые продешевили с продажей своего лидера. Да и купить его могли на 2-3 миллиона дешевле, но в любом случае Промес в «Спартаке» – это история большого успеха.
Юрий Жирков (ЦСКА – «Челси») – 21 млн €
Роман Абрамович наконец нашёл русского игрока для своей команды в клубе не чужого ему Евгения Гинера, но травматичность и особенности характера не позволили Жиркову раскрыться в «Челси» (с дорогими продажами красно-синих, как видите, по-другому не бывает). Но президент ЦСКА мог быть доволен сделкой.
Жо (ЦСКА – «Манчестер Сити») – 24 млн €
Как и продажей бразильца в дорвавшийся до больших денег «Манчестер Сити», который почему-то рассчитывал построить топ-клуб с помощью таких покупок. Из футболиста с самой лаконичной кличкой в истории российского футбола ЦСКА выжал максимум: почти полсотни голов за два с половиной сезона и трансферный рекорд, продержавшийся 5 лет, до махачкалинской распродажи.
Эзекьель Гарай («Зенит» – «Валенсия») – 24 млн €
«Зенит» забрал у «Бенфики» Гарая, Хави Гарсию и Витселя, но всё равно не смог пройти её в 1/8 финала. Петербуржцы устроили большую распродажу, хотя переход Эзекьеля состоялся на флажке. «Зенит» не горел желанием отпускать классного защитника, которым интересовался ещё и «Челси», но в Петербурге и Лондоне жена Гарая делать такие фоточки не желала, поэтому игрок выбрал «Валенсию» и, таким образом, распрощался с футболом топ-уровня.
Александр Головин (ЦСКА – «Монако») – 30 млн €
Будем объективны и не станем обольщаться: единственный клуб без русских владельцев, который интересовался Головиным, отвалился ещё на отметке 20 и купил Криштиану. Дальше дело было за Абрамовичем, Рыболовлевым и самим Головиным, который под одобрение таких дурачков, как я, выбрал борьбу за выживание в чемпионате Франции, сам того не ведая. И уменьшив шансы Евгения Гинера на продолжение прибыльной торговли с европейскими клубами.
Виллиан («Анжи» – «Челси») – 35.5 млн €
Перед покупкой Неманьи Видича «МЮ» просматривал его в играх не за «Спартак», а за предыдущую команду и за сборную. Но даже в карьере серба Россия сыграла более важную роль, чем в жизни бразильца, который мог просто подождать полгода и перейти в «Челси» напрямую из «Шахтёра». Сулейман Керимов в прямом смысл за что купил, за то продал Виллиана. Отрадно, что у парня всё сложилось хорошо, но Это’О всё же единственный дагестанец в истории АПЛ.
Леандро Паредес («Зенит» – «ПСЖ») – 47 млн € (опять же, по данным Transfermarkt, хотя чаще встречаются 40+5)
А вот Паредес последовал примеру Гарая и в «Челси» отправляться не захотел. «Зенит» только рад: лондонцы потратились на Игуаина и не собирались выкладывать столько, сколько парижане.
Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока
При этом легендой «Зенита» или хотя бы любимцем публики, как следующий герой подборки, аргентинец не стал. Леандро качественно распоряжался мячом, показывал свой высокий уровень в созидании, но всем было видно, что аргентинцу в России не очень интересно, а бойцовские качества он проявлял не так, как хотелось бы, зарабатывая удаления. Но в данном случае оказалось, что оценивать покупку Лео стоит только после его продажи.
Из "Зенита" хочет уйти и Паредес. Аргентинская диаспора всё?
Изначально было понятно, что для Паредеса «Зенит» промежуточный трамплин перед переездом в большой клуб, от игры в которых Халк, подписав контракт с петербуржцами, добровольно отказался. Но и для Лео, и для «Зенита» всё в итоге сложилось отлично: даже пропуск чемпионата мира, учитывая то, как он сложился для Аргентины, вряд ли сильно огорчил Паредеса – он всё равно не пропал с радаров топ-клубов и добился своей цели. По предпочтению Лиги 1 за «ПСЖ» перед АПЛ мы поняли, что очень трудных он перед собой не ставит.
Халк («Зенит» – «Шанхай СИПГ») – 55.8 млн €
Самая крупная покупка в истории российского футбола развалила прежний «Зенит» и ознаменовала новую эпоху, по итогам которой петербуржцы так и не достигли заветной цели в Лиге чемпионов, несмотря на все траты. Тем не менее, Халк был безусловным лидером команды, отрабатывал на поле и был продан за сумму, близкую к стоимости покупки. Она, кстати, до сих пор остаётся загадкой: в умах укрепилось число 60, Transfermarkt пишет о 40. В любом случае, средства на покупку бразильца «Зенит» отбил и получил от него 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах – в случае с Халком впечатляют абсолютно все возможные цифры.
Сейчас о таких покупках не приходится и мечтать, но, если российские клубы систематически станут зарабатывать так, как «Зенит» на Паредесе, появятся робкие предположения, что в бизнес наши немного умеют.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: PSG, Getty Images, Алексей Иванов / "СЭ", ФК "Зенит"
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