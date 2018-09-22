Паредес и другие крупные продажи нашего футбола

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм 23 51
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер  23 31
10 Вест Хэм 23 31
11 Эвертон 23 30
12 Борнмут 23 30
13 Брайтон  23 26
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Анже 22 24
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Паредес и другие крупные продажи нашего футбола

Паредес и другие крупные продажи нашего футболаЛеандро Паредес не отработал и половины своего контракта с «Зенитом», но уже сейчас с уверенностью можно говорить, что идея купить его была хорошей – петербуржцы получили качественного игрока и здорово на нём заработали. С кем нашим клубам удавалось провернуть похожий манёвр - вспомните благодаря нашей подборке.

В идеале российский трансферный рынок должен работать примерно так, как в случае с Паредесом: «Зенит» за большие, но умеренные деньги берёт качественного молодого игрока, имея перспективу на нём заработать. И зарабатывает. Вообще у «Зенита» с компенсацией крупных покупок всё здорово: вспомните того же Халка… Но мы пойдём по десятке самых крупных продаж нашего футбола по возрастанию, так что о незелёном супергерое попозже.

Ахмед Муса (ЦСКА – «Лестер») – 19.5 млн € (здесь и далее – по данным Transfermarkt)

Все знают эту красивую историю о том, как забота и работа тренера сделала из бегунка футболиста. А из футболиста, которому «устраивали тёмную» в раздевалке из-за его промахов, в классного футболиста. Достаточно классного для того, чтобы отгружать сборной Аргентины на чемпионатах мира и зарабатывать отличные деньги на Ближнем Востоке, но не для игры в английской премьер-лиге.

Аксель Витсель («Зенит» – «Тяньцзинь Цюаньцзянь») – 20 млн €

Бельгиец на 3.5 года младше Халка, поэтому он скорее должен был повторить судьбу Паредеса и рассматривать «Зенит» как трамплин в Европу, но в «Боруссию» попал только транзитом через Китай и отличный чемпионат мира. С продажи Акселя «Зенит» выжал больше, чем мог: уже через полгода бельгиец мог уйти куда угодно бесплатно, но благодаря «Тяньцзиню» петербуржцы отбили половину стоимости трансфера футболиста, который всё-таки оставил более благоприятное впечатление, чем Паредес.



Квинси Промес («Спартак» – «Севилья») – 20 млн €

Жизнь показывает, что, пожалуй, им лучше было не расставаться: Промес привык к Москве, но вылет «Спартака» из Лиги чемпионов образовал в бюджете финансовую дыру, а Квинси получил возможность проявить себя в хорошем европейском клубе. Глядя на трансфер Паредеса кажется, что красно-белые продешевили с продажей своего лидера. Да и купить его могли на 2-3 миллиона дешевле, но в любом случае Промес в «Спартаке» – это история большого успеха.

Юрий Жирков (ЦСКА – «Челси») – 21 млн €

Роман Абрамович наконец нашёл русского игрока для своей команды в клубе не чужого ему Евгения Гинера, но травматичность и особенности характера не позволили Жиркову раскрыться в «Челси» (с дорогими продажами красно-синих, как видите, по-другому не бывает). Но президент ЦСКА мог быть доволен сделкой.



Жо (ЦСКА – «Манчестер Сити») – 24 млн €

Как и продажей бразильца в дорвавшийся до больших денег «Манчестер Сити», который почему-то рассчитывал построить топ-клуб с помощью таких покупок. Из футболиста с самой лаконичной кличкой в истории российского футбола ЦСКА выжал максимум: почти полсотни голов за два с половиной сезона и трансферный рекорд, продержавшийся 5 лет, до махачкалинской распродажи.

Эзекьель Гарай («Зенит» – «Валенсия») – 24 млн €

«Зенит» забрал у «Бенфики» Гарая, Хави Гарсию и Витселя, но всё равно не смог пройти её в 1/8 финала. Петербуржцы устроили большую распродажу, хотя переход Эзекьеля состоялся на флажке. «Зенит» не горел желанием отпускать классного защитника, которым интересовался ещё и «Челси», но в Петербурге и Лондоне жена Гарая делать такие фоточки не желала, поэтому игрок выбрал «Валенсию» и, таким образом, распрощался с футболом топ-уровня.



Александр Головин (ЦСКА – «Монако») – 30 млн €

Будем объективны и не станем обольщаться: единственный клуб без русских владельцев, который интересовался Головиным, отвалился ещё на отметке 20 и купил Криштиану. Дальше дело было за Абрамовичем, Рыболовлевым и самим Головиным, который под одобрение таких дурачков, как я, выбрал борьбу за выживание в чемпионате Франции, сам того не ведая. И уменьшив шансы Евгения Гинера на продолжение прибыльной торговли с европейскими клубами.

Виллиан («Анжи» – «Челси») – 35.5 млн €

Перед покупкой Неманьи Видича «МЮ» просматривал его в играх не за «Спартак», а за предыдущую команду и за сборную. Но даже в карьере серба Россия сыграла более важную роль, чем в жизни бразильца, который мог просто подождать полгода и перейти в «Челси» напрямую из «Шахтёра». Сулейман Керимов в прямом смысл за что купил, за то продал Виллиана. Отрадно, что у парня всё сложилось хорошо, но Это’О всё же единственный дагестанец в истории АПЛ.

Леандро Паредес («Зенит» – «ПСЖ») – 47 млн € (опять же, по данным Transfermarkt, хотя чаще встречаются 40+5)

А вот Паредес последовал примеру Гарая и в «Челси» отправляться не захотел. «Зенит» только рад: лондонцы потратились на Игуаина и не собирались выкладывать столько, сколько парижане.

Паредес ретвитнул ролик о переходе в «Челси», «Зенит» теряет ключевого игрока

При этом легендой «Зенита» или хотя бы любимцем публики, как следующий герой подборки, аргентинец не стал. Леандро качественно распоряжался мячом, показывал свой высокий уровень в созидании, но всем было видно, что аргентинцу в России не очень интересно, а бойцовские качества он проявлял не так, как хотелось бы, зарабатывая удаления. Но в данном случае оказалось, что оценивать покупку Лео стоит только после его продажи.

Из "Зенита" хочет уйти и Паредес. Аргентинская диаспора всё?



Изначально было понятно, что для Паредеса «Зенит» промежуточный трамплин перед переездом в большой клуб, от игры в которых Халк, подписав контракт с петербуржцами, добровольно отказался. Но и для Лео, и для «Зенита» всё в итоге сложилось отлично: даже пропуск чемпионата мира, учитывая то, как он сложился для Аргентины, вряд ли сильно огорчил Паредеса – он всё равно не пропал с радаров топ-клубов и добился своей цели. По предпочтению Лиги 1 за «ПСЖ» перед АПЛ мы поняли, что очень трудных он перед собой не ставит.

Халк («Зенит» – «Шанхай СИПГ») – 55.8 млн €

Самая крупная покупка в истории российского футбола развалила прежний «Зенит» и ознаменовала новую эпоху, по итогам которой петербуржцы так и не достигли заветной цели в Лиге чемпионов, несмотря на все траты. Тем не менее, Халк был безусловным лидером команды, отрабатывал на поле и был продан за сумму, близкую к стоимости покупки. Она, кстати, до сих пор остаётся загадкой: в умах укрепилось число 60, Transfermarkt пишет о 40. В любом случае, средства на покупку бразильца «Зенит» отбил и получил от него 77 голов и 66 ассистов в 148 матчах – в случае с Халком впечатляют абсолютно все возможные цифры.



Сейчас о таких покупках не приходится и мечтать, но, если российские клубы систематически станут зарабатывать так, как «Зенит» на Паредесе, появятся робкие предположения, что в бизнес наши немного умеют.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: PSG, Getty Images, Алексей Иванов / "СЭ", ФК "Зенит"

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Теги: Паредес ПСЖ Зенит Челси Халк ЦСКА
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:43)
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У Шахтера продажи круче чем у всей РФПЛ


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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