РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Адвокат Кокорина рассказал о состоянии футболиста в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о состоянии футболиста.

– В каком состоянии Кокорин?

– В нормальном состоянии, держится. Относится ко всему этому крайне отрицательно. У него должен быть процесс реабилитации. Это не менее пяти часов в день активных занятий. Ему, конечно, в изоляторе пытаются какие-то условия создать: почаще и подольше в спортзал водить и так далее. Но это все равно один-два часа. Этого мало, чтобы нога полностью восстановилась. А сейчас наступает регресс, колено уже начинает побаливать. Получается, что возвращается все к исходному состоянию. Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом за то, что он причинил легкий вред здоровью?

– Проведено ли обследование колена футболиста?

– В прошлую пятницу Александра, насколько знаю, водили на рентген. Результаты пока неизвестны. Но у него же травма, была операция. Рентген этого показать не может, поэтому мы считаем, что создается видимость какой-то помощи, проверки. Врачи тоже не могут этого не знать. Мы считаем, что его специально сейчас удерживают, проводят рентген, чтобы составить справку для суда по поводу продления срока. Ближе к восьмому февраля нам предоставят бумагу о том, что он здоров, и, во всяком случае, может содержаться в СИЗО. Будет именно так.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:36
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 22:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Как он еще может относиться к тому, что его делают инвалидом

Он сам себя сделал проблемы. Интересно, а как же все те люди, преступившие закон, кто попал в тюрьму под следствие, но страдают определенными болезнями, грозящими буквально смертью? Им ведь тоже никаких поблажек - лечиться в СИЗО практически невозможно. Так почему футболисту должны быть сделаны исключения? Это популизм. Типа Кокорин страдалец за правду что ли? Да он хулиган.

Он не страдалец за правду, он - хулиган. Безмозглая шпана, говоря другим языком.

Просто шпана эта имеет крутые связи... и завернута в золотистую конфетную обёртку...

Явно наняли продажных кретинов, котроые минусуют в сетях про критику поведения Коко-Мама...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:38)
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Болеет за:
«Локомотив»
Инвалидом он себя сам сделал, ума то нет.
Отсидит свой срок и на заслуженный отдых. Откроет какую-нибудь блеваловку "у Ко-корюшки", дальнейшей карьеры в футболе-то у него нет никакой.
Даже детишек этому дебилу никто не доверит, что уж говорить об команде профессионалов.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  кацо  sirop4ik (Сегодня, 21:25)
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Болеет за:
«Спартак»
опять нытьё
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
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