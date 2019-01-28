Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:09
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат
20:05
Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу (3)
Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу (3)
18:37
Василий Уткин: нынешнее поколение футболистов вообще не бухает. Нормально бухали Березуцкие (20)
Василий Уткин: нынешнее поколение футболистов вообще не бухает. Нормально бухали Березуцкие (20)
17:12
Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал (8)
Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал (8)
16:38
Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу
Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу
14:06
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
13:15
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
12:50
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
11:13
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (5)
Владелец "Ноттс Каунти" случайно выложил в твиттер фото пениса. Из-за этого он продает клуб (5)
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат
Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев, друг Александра Кокорина, рассказал о драке Кокорина и Павла Мамаева с водителем ведущей "Первого канала" Виталием Соловчуком, за которую их заключили под стражу на время следствия.
– Я был в Самаре, у меня был выходной, я спал дома, когда случилась эта ситуация в "Кофемании", я был первым, кому Саша вышел и позвонил. Мы с ним долго разговаривали. Саша меня никогда в жизни не обманывал. Смысл ему звонить и обманывать близкого друга?
Самое интересное, что у всех свидетелей, у всех, кто был в заведении, следствие взяло подписку о неразглашении. Знаете, почему они так сделали?
– Почему?
– Потому что по их настоящей статье, 115-й (умышленное причинение легкого вреда здоровью), они не имеют права их сажать в тюрьму. Но так как следствие взяло абсолютно у всех подписку о неразглашении, они влепили им статью 213. Она говорит о том, что группа лиц заранее договорилась, что они встретят Пака в ресторане, заранее знала, что он будет там, после чего Саша подойдет и ударит стулом. Но это же на 100% не так. Да, Саша его ударил. Но нарезки видео сделали специально, чтобы народу показать: вот, футболистов надо наказать.
– Что случилось с Соловчуком?
– Есть запись видеорегистратора, там четко видно, что Соловчук обзывает ребят. Саша говорит: «Извинись, мы поедем дальше». Но нет – он продолжал их оскорблять. Для чего? Любой нормальный человек, увидев толпу выпивших ребят, обошел бы их стороной. Зачем какие-то приключения искать? С Божьей помощью все правду узнают. На суде (судить Кокорина и Мамаева будут 8 февраля) предъявят видеорегистратор и спросят: почему ты их оскорблял? Чего добивался? Мне будет интересно, как он ответит. Сейчас он говорит, что его просто так били, что его Саша бил – хотя Саша его пальцем не трогал. На видео четко видно, что Саша наоборот ребят оттаскивал.
– Кто показал вам запись с видеорегистратора?
– Никто не показывал, на ее содержание ссылались адвокаты, когда меру продлевали. Все будет в суде – все все поймут. В "Эгоисте" работают охранники, которых я знаю. Они показывали мне камеры, они все это говорили. Это не только со слов Саши. Им какая разница, Саша пришел, Паша или Вася. Они все это подтверждают, как Соловчук их оскорблял. Они все слышали. Просто все боятся говорить. Я не понимаю, чего они боятся.
Когда ребята вышли из ночного клуба, там стояла машина. Девушка, которая была с ними [в компании Кокорина и Мамаева], просто перепутала машину и села к Соловчуку. Тот посмотрел на нее, она говорит: "Вы водитель Кокорина?". Соловчук отвечает: "Я петухов не вожу". Оскорбил просто так человека! Она поняла, что не та машина, села в их машину.
– Что было дальше?
– Подошел Паша, она говорит ему: человек просто так оскорбил Сашу. Ребята пошли к нему, потом на видео идет долгий диалог, где они стоят и разговаривают. Там не было такого, что к нему кто-то агрессию проявил. Его никто не хочет трогать, Саша просто объясняет: "Извинись – и мы поехали дальше". Соловчук отвечает: "Вы петухи, футболисты петухи, я буду отвечать за свои слова". Он не раз повторил, что ребята петухи.
А что самое интересное, начал драку Соловчук. Он ударил Мамаева по лицу. Это четко видно на видео. Ударил – и начал убегать. Ты встречаешь пьяных ребят, ты до них докапываешься, обзываешься. Ну они же не дураки. Известные люди в центре Москвы – просто так избить человека? Это бред. А правда – то, что я рассказываю. Его не били без причины. Человек оскорблял их, первым ударил Мамаева по лицу, начал бегать вокруг машины. Потом побежал куда-то вниз, за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша упал. Почему и его к суду, какому-то штрафу не привлекают? Саша и Павел просто ответили на оскорбления. Вы попробуйте во Владикавказе хоть одного человека оскорбить матом. Или петухом, что еще хуже, чем мат.
Sports.ru
– Я был в Самаре, у меня был выходной, я спал дома, когда случилась эта ситуация в "Кофемании", я был первым, кому Саша вышел и позвонил. Мы с ним долго разговаривали. Саша меня никогда в жизни не обманывал. Смысл ему звонить и обманывать близкого друга?
Самое интересное, что у всех свидетелей, у всех, кто был в заведении, следствие взяло подписку о неразглашении. Знаете, почему они так сделали?
– Почему?
– Потому что по их настоящей статье, 115-й (умышленное причинение легкого вреда здоровью), они не имеют права их сажать в тюрьму. Но так как следствие взяло абсолютно у всех подписку о неразглашении, они влепили им статью 213. Она говорит о том, что группа лиц заранее договорилась, что они встретят Пака в ресторане, заранее знала, что он будет там, после чего Саша подойдет и ударит стулом. Но это же на 100% не так. Да, Саша его ударил. Но нарезки видео сделали специально, чтобы народу показать: вот, футболистов надо наказать.
– Что случилось с Соловчуком?
– Есть запись видеорегистратора, там четко видно, что Соловчук обзывает ребят. Саша говорит: «Извинись, мы поедем дальше». Но нет – он продолжал их оскорблять. Для чего? Любой нормальный человек, увидев толпу выпивших ребят, обошел бы их стороной. Зачем какие-то приключения искать? С Божьей помощью все правду узнают. На суде (судить Кокорина и Мамаева будут 8 февраля) предъявят видеорегистратор и спросят: почему ты их оскорблял? Чего добивался? Мне будет интересно, как он ответит. Сейчас он говорит, что его просто так били, что его Саша бил – хотя Саша его пальцем не трогал. На видео четко видно, что Саша наоборот ребят оттаскивал.
– Кто показал вам запись с видеорегистратора?
– Никто не показывал, на ее содержание ссылались адвокаты, когда меру продлевали. Все будет в суде – все все поймут. В "Эгоисте" работают охранники, которых я знаю. Они показывали мне камеры, они все это говорили. Это не только со слов Саши. Им какая разница, Саша пришел, Паша или Вася. Они все это подтверждают, как Соловчук их оскорблял. Они все слышали. Просто все боятся говорить. Я не понимаю, чего они боятся.
Когда ребята вышли из ночного клуба, там стояла машина. Девушка, которая была с ними [в компании Кокорина и Мамаева], просто перепутала машину и села к Соловчуку. Тот посмотрел на нее, она говорит: "Вы водитель Кокорина?". Соловчук отвечает: "Я петухов не вожу". Оскорбил просто так человека! Она поняла, что не та машина, села в их машину.
– Что было дальше?
– Подошел Паша, она говорит ему: человек просто так оскорбил Сашу. Ребята пошли к нему, потом на видео идет долгий диалог, где они стоят и разговаривают. Там не было такого, что к нему кто-то агрессию проявил. Его никто не хочет трогать, Саша просто объясняет: "Извинись – и мы поехали дальше". Соловчук отвечает: "Вы петухи, футболисты петухи, я буду отвечать за свои слова". Он не раз повторил, что ребята петухи.
А что самое интересное, начал драку Соловчук. Он ударил Мамаева по лицу. Это четко видно на видео. Ударил – и начал убегать. Ты встречаешь пьяных ребят, ты до них докапываешься, обзываешься. Ну они же не дураки. Известные люди в центре Москвы – просто так избить человека? Это бред. А правда – то, что я рассказываю. Его не били без причины. Человек оскорблял их, первым ударил Мамаева по лицу, начал бегать вокруг машины. Потом побежал куда-то вниз, за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша упал. Почему и его к суду, какому-то штрафу не привлекают? Саша и Павел просто ответили на оскорбления. Вы попробуйте во Владикавказе хоть одного человека оскорбить матом. Или петухом, что еще хуже, чем мат.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.