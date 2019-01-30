РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Магомед Оздоев: для Паредеса переход в "ПСЖ" — большой шаг вперёд, а для "Зенита" потеря

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал переход аргентинца Леандро Паредеса из российского клуба в "ПСЖ".

"Паредес - отличный игрок, не зря он перешёл в такой клуб, как "ПСЖ". Для него этот трансфер - большой шаг вперёд, а для нашей команды - серьёзная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро - дополнительная мотивация, чтобы ещё больше работать и доказывать свою состоятельность", - цитирует Оздоева "Известия".
Теги: Зенит ПСЖ Паредес Оздоев Лига 1
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