РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Дзюба, Жирков и Тарасов поддержали Кокорина

Футболисты "Зенита" Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своих Инстаграмах опубликовали фотографии в поддержку форварда петербургского клуба Александра Кокорина.

Публикации сопровождаются хештегами "свободу Кокорину" и "Саша, мы с тобой".



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#свободакокоринумамаеву

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on

Теги: Дзюба Жирков Тарасов Кокорин
Сегодня, 19:07
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(2)
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я думал пошли сели вместе с ним
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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