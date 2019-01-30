РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
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Адвокат Мамаева: заседание по возможному продлению ареста пройдёт 5–6 февраля

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, когда пройдёт судебное заседание о возможном продлении футболисту срока нахождения под стражей.

"Только сегодня нам предоставили возможность начать ознакомление с материалами дела. Мы с Павлом начали их читать. Чего-то существенно нового в них я для себя не увидел. Абсолютно все обстоятельства, которые там есть, подтверждают нашу позицию о том, что к тяжкому деянию Павел непричастен. Остался вопрос правильной квалификации действий в отношении Соловчука. Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели. Нужно найти все противоречия, несоответствия, после чего сформировать свою окончательную позицию.

8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей. По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым. Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля.

Следствие может попросить избрать суд и менее тяжкую меру пресечения, но, скорее всего, снова попросят продлить арест. Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдёт 5 или 6 февраля", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Мамаев
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