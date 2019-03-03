Александр Самедов: переход в "Крылья" - это вызов

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что переход в самарский клуб - это вызов для него.– "Крылья" – российский клуб с богатой историей, переход воспринял нормально, это вызов для меня, мотивация присутствует. Сил тоже достаточно.– Команда находится на том месте, на котором нам всем видеть ее бы не хотелось (13-я позиция в РПЛ. – Прим.). Прийти и помочь, дать результат – вот это вызов. Это то, чего я хочу. И, конечно, не только исправить ситуацию, но и получить удовольствие.– Варианты были, да. Но очень важный фактор, что там работают Миодраг Божович и Александр Шикунов. Мы поговорили и решили все за сутки.– Это шутка, не более того. Мне не нужны почести, пришел работать наравне со всеми. Важно было влиться в коллектив, многих ребят я знаю, так что все нормально. Сказать, что переход получился сложным для меня, не могу. Все прошло безболезненно, комфортно.– Пока только этот – нам надо решить задачу, выбраться из зоны стыков. Для этого нужны победы и, дай бог, у нас они будут. А дальше будем смотреть.