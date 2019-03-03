Спартак
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Санкт-Петербург ЦСКА
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Крылья Советов (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Сыгранные
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
|Спартак
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|Крылья
Советов
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Александр Самедов: переход в "Крылья" - это вызов
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что переход в самарский клуб - это вызов для него.
– Каковы перемены в футбольном плане? "Спартак" большая команда, у "Крыльев" иной статус – как это ощущается?
– "Крылья" – российский клуб с богатой историей, переход воспринял нормально, это вызов для меня, мотивация присутствует. Сил тоже достаточно.
– При переходе в "Спартак" вы говорили, что идете помогать в борьбе за титул. В чем мотивация, вызов в "Крыльях"?
– Команда находится на том месте, на котором нам всем видеть ее бы не хотелось (13-я позиция в РПЛ. – Прим.). Прийти и помочь, дать результат – вот это вызов. Это то, чего я хочу. И, конечно, не только исправить ситуацию, но и получить удовольствие.
– После разрыва со "Спартаком" у вас было несколько вариантов. Как быстро вы приняли решение, что идете в Самару?
– Варианты были, да. Но очень важный фактор, что там работают Миодраг Божович и Александр Шикунов. Мы поговорили и решили все за сутки.
– Шикунов сказал, что теперь команду называют "Крылья Самедов". Особая честь?
– Это шутка, не более того. Мне не нужны почести, пришел работать наравне со всеми. Важно было влиться в коллектив, многих ребят я знаю, так что все нормально. Сказать, что переход получился сложным для меня, не могу. Все прошло безболезненно, комфортно.
– Применительно к Самаре вы смотрите только на оставшиеся 14 матчей или уже в следующий сезон?
– Пока только этот – нам надо решить задачу, выбраться из зоны стыков. Для этого нужны победы и, дай бог, у нас они будут. А дальше будем смотреть.
"Спорт-Экспресс"
– Каковы перемены в футбольном плане? "Спартак" большая команда, у "Крыльев" иной статус – как это ощущается?
– "Крылья" – российский клуб с богатой историей, переход воспринял нормально, это вызов для меня, мотивация присутствует. Сил тоже достаточно.
– При переходе в "Спартак" вы говорили, что идете помогать в борьбе за титул. В чем мотивация, вызов в "Крыльях"?
– Команда находится на том месте, на котором нам всем видеть ее бы не хотелось (13-я позиция в РПЛ. – Прим.). Прийти и помочь, дать результат – вот это вызов. Это то, чего я хочу. И, конечно, не только исправить ситуацию, но и получить удовольствие.
– После разрыва со "Спартаком" у вас было несколько вариантов. Как быстро вы приняли решение, что идете в Самару?
– Варианты были, да. Но очень важный фактор, что там работают Миодраг Божович и Александр Шикунов. Мы поговорили и решили все за сутки.
– Шикунов сказал, что теперь команду называют "Крылья Самедов". Особая честь?
– Это шутка, не более того. Мне не нужны почести, пришел работать наравне со всеми. Важно было влиться в коллектив, многих ребят я знаю, так что все нормально. Сказать, что переход получился сложным для меня, не могу. Все прошло безболезненно, комфортно.
– Применительно к Самаре вы смотрите только на оставшиеся 14 матчей или уже в следующий сезон?
– Пока только этот – нам надо решить задачу, выбраться из зоны стыков. Для этого нужны победы и, дай бог, у нас они будут. А дальше будем смотреть.
"Спорт-Экспресс"
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