Крылья Советов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Спартак3 - 125.11.18Крылья
Советов

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Александр Самедов: переход в "Крылья" - это вызов

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что переход в самарский клуб - это вызов для него.

– Каковы перемены в футбольном плане? "Спартак" большая команда, у "Крыльев" иной статус – как это ощущается?

– "Крылья" – российский клуб с богатой историей, переход воспринял нормально, это вызов для меня, мотивация присутствует. Сил тоже достаточно.

– При переходе в "Спартак" вы говорили, что идете помогать в борьбе за титул. В чем мотивация, вызов в "Крыльях"?

– Команда находится на том месте, на котором нам всем видеть ее бы не хотелось (13-я позиция в РПЛ. – Прим.). Прийти и помочь, дать результат – вот это вызов. Это то, чего я хочу. И, конечно, не только исправить ситуацию, но и получить удовольствие.

– После разрыва со "Спартаком" у вас было несколько вариантов. Как быстро вы приняли решение, что идете в Самару?

– Варианты были, да. Но очень важный фактор, что там работают Миодраг Божович и Александр Шикунов. Мы поговорили и решили все за сутки.

– Шикунов сказал, что теперь команду называют "Крылья Самедов". Особая честь?

– Это шутка, не более того. Мне не нужны почести, пришел работать наравне со всеми. Важно было влиться в коллектив, многих ребят я знаю, так что все нормально. Сказать, что переход получился сложным для меня, не могу. Все прошло безболезненно, комфортно.

– Применительно к Самаре вы смотрите только на оставшиеся 14 матчей или уже в следующий сезон?

– Пока только этот – нам надо решить задачу, выбраться из зоны стыков. Для этого нужны победы и, дай бог, у нас они будут. А дальше будем смотреть.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Крылья Советов Самедов
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