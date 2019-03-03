Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Анзор Кавазашвили - о Федуне: честь ему и хвала за поддержку Глушакова
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Александра Самедова о том, что акция клуба в поддержку полузащитника Дениса Глушакова не исходила от самих футболистов.
"Не могу оспаривать высказывание Самедова, потому что он являлся участником этого процесса. То, что Глушакова поддерживает клуб — это хорошо. Я в "Спартаке" поиграл три года, и мы стали гегемонами футбола, были элитной командой. И когда я ушел из клуба, мне даже проводы не устроили, как Каррере.
Сейчас в "Спартаке" другое руководство. И я бы очень хотел, чтобы Федун поддерживал футболистов, которые выкладываются на поле. Если он поддерживает Глушакова — честь ему и хвала. Я ценю взаимоотношения руководства и игроков "Спартака", — приводит слова Кавазашвили Eurofootball.
"Не могу оспаривать высказывание Самедова, потому что он являлся участником этого процесса. То, что Глушакова поддерживает клуб — это хорошо. Я в "Спартаке" поиграл три года, и мы стали гегемонами футбола, были элитной командой. И когда я ушел из клуба, мне даже проводы не устроили, как Каррере.
Сейчас в "Спартаке" другое руководство. И я бы очень хотел, чтобы Федун поддерживал футболистов, которые выкладываются на поле. Если он поддерживает Глушакова — честь ему и хвала. Я ценю взаимоотношения руководства и игроков "Спартака", — приводит слова Кавазашвили Eurofootball.
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