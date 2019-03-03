Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Анзор Кавазашвили - о Федуне: честь ему и хвала за поддержку Глушакова

Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Александра Самедова о том, что акция клуба в поддержку полузащитника Дениса Глушакова не исходила от самих футболистов.

"Не могу оспаривать высказывание Самедова, потому что он являлся участником этого процесса. То, что Глушакова поддерживает клуб — это хорошо. Я в "Спартаке" поиграл три года, и мы стали гегемонами футбола, были элитной командой. И когда я ушел из клуба, мне даже проводы не устроили, как Каррере.

Сейчас в "Спартаке" другое руководство. И я бы очень хотел, чтобы Федун поддерживал футболистов, которые выкладываются на поле. Если он поддерживает Глушакова — честь ему и хвала. Я ценю взаимоотношения руководства и игроков "Спартака", — приводит слова Кавазашвили Eurofootball.
Теги: Спартак Самедов Федун Кавазашвили
Сегодня, 14:14
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#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 16:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Антуан Грейцман
Какой нежный Анзор! Ему не устроили проводы.

Тем более после того,как он сделал команду гегемоном футбола!


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 16:50)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Какой нежный Анзор! Ему не устроили проводы.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 15:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Анзор, в те времена особенно этим не занимались, проводы Яшина были, а так больше и не припомнится
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  sanyapytilin   (Сегодня, 15:11)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сарри должен переломить это.
Но, времена тренеров-авторитетов проходят, сейчас нужна подружка, каторгой и поплакать можно и пивка вместе попить...нежные все стали


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#1  karfagen  Dresden (Сегодня, 14:36)
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Болеет за:
«Спартак»
поэтому тренеров игроки и не уважают
в челси уже трех тренеров слили и что?
стали они чемпионами?!
нет!


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
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