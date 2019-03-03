Крылья Советов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
ОренбургНет датыКрылья
Советов
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Спартак3 - 125.11.18Крылья
Советов

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"Крылья Советов" победили "Ботев"

Благодаря голу с пенальти самарский клуб победил в товарищеской игре. Результативный удар записан на счёт Вани Вучичевича.

"Ботев" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:0)

Гол: Вучичевич, 82 - с пенальти.

"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов (Зотов, 46), Карпов, Тигиев (Тихонов, 61), Ткачук, Тимофеев, Киселев, Корниленко (Вучичевич, 63), Яковлев, Зиньковский.

Предупреждения: Бурлак, 78. Киселев, 90+1.
Теги: Крылья Советов Вучичевич
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