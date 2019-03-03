"Крылья Советов" победили "Ботев"

Благодаря голу с пенальти самарский клуб победил в товарищеской игре. Результативный удар записан на счёт Вани Вучичевича.Вучичевич, 82 - с пенальти.Конюхов, Бурлак, Полуяхтов (Зотов, 46), Карпов, Тигиев (Тихонов, 61), Ткачук, Тимофеев, Киселев, Корниленко (Вучичевич, 63), Яковлев, Зиньковский.Бурлак, 78. Киселев, 90+1.