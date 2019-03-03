Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Крылья Советов (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Оренбург
|Нет даты
|Крылья
Советов
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Сыгранные
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
|Спартак
|3 - 125.11.18
|Крылья
Советов
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"Крылья Советов" победили "Ботев"
Благодаря голу с пенальти самарский клуб победил в товарищеской игре. Результативный удар записан на счёт Вани Вучичевича.
"Ботев" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:0)
Гол: Вучичевич, 82 - с пенальти.
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов (Зотов, 46), Карпов, Тигиев (Тихонов, 61), Ткачук, Тимофеев, Киселев, Корниленко (Вучичевич, 63), Яковлев, Зиньковский.
Предупреждения: Бурлак, 78. Киселев, 90+1.
"Ботев" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:0)
Гол: Вучичевич, 82 - с пенальти.
"Крылья Советов": Конюхов, Бурлак, Полуяхтов (Зотов, 46), Карпов, Тигиев (Тихонов, 61), Ткачук, Тимофеев, Киселев, Корниленко (Вучичевич, 63), Яковлев, Зиньковский.
Предупреждения: Бурлак, 78. Киселев, 90+1.
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