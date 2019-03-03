ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

Новости партнеров

Абель Эрнандес - о Чалове: Федя - лучший нападающий РПЛ

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес поделился мнением о своём партнёре Федоре Чалове.

"Мы с ним и вместе неплохо играем. Мне он нравится — быстрый, мощный, крайне талантливый парень.

Когда мы играем в паре, мне даже проще. Считаю, что в российской лиге Федя — лучший форвард" , — приводит слова Эрнандеса Sport24.
Теги: ЦСКА Чалов Эрнандес
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