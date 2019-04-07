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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал ничью с "Зенитом".

- Мы расстроены, потому что хотели взять 3 очка. Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Но во втором тайме мы сыграли значительно лучше. У нас были возможности забить, но вместо этого мы пропустили. Тем не менее, мы сыграли хорошую игру. Мы намерены биться до конца и завоевать право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

- Что сказал Семин команде?

- Он был не счастлив. Так же как и все, потому что мы должны были сделать больше.

- Что у вас случилось с Барриосом? У вас был конфликт.

- Нет, все в порядке. Такое иногда бывает, - цитирует Крыховяка корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Крыховяк Локомотив Зенит
Вчера, 21:38
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#1  Valar   (Вчера, 23:25)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну извините на сегодня "Локопенок" не осталось, может в следующих турах ещё завезут


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
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