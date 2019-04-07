Гжегож Крыховяк: расстроены, хотели взять 3 очка

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал ничью с "Зенитом".- Мы расстроены, потому что хотели взять 3 очка. Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Но во втором тайме мы сыграли значительно лучше. У нас были возможности забить, но вместо этого мы пропустили. Тем не менее, мы сыграли хорошую игру. Мы намерены биться до конца и завоевать право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.- Он был не счастлив. Так же как и все, потому что мы должны были сделать больше.- Нет, все в порядке. Такое иногда бывает, - цитирует Крыховяка корреспондентАлексей Волошинов.