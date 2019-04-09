Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Кирьяков: мне кажется, что "Спартак" по итогам чемпионата будет пятым

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу борьбы за первые места и за сохранение "прописки" в РПЛ.

- «Зенит» сохранит лидерство до конца чемпионата? Или кто-то из соперников сумеет опередить его?

- Все, конечно, может быть, но вряд ли «Зенит» упустит чемпионство. Видно, что они очень хотят сохранить имеющийся гандикап. Даже в матче с «Локомотивом», когда счет стал 1:1 и можно было пойти вперед - нет, они играли по счету. Видно было, что этот счет стратегически их устраивает. Поэтому, думаю, и в остальных матчах эти моменты будут присутствовать. В матчах с явными аутсайдерами они будут брать очки на классе, а с командами более высокого уровня играть несколько прагматично. Поэтому, учитывая, что у конкурентов будут достаточно сложные матчи, «Зенит» вряд ли упустит преимущество в четыре очка.

- Кого видите главным претендентом на серебро?

- Конечно, у «Краснодара» была неприятная серия, но последние игры говорят о том, что команда возвращает свою былую форму. Думаю, что они будут бороться за второе место. Хотя у них, конечно, там есть несколько непростых матчей, но, учитывая то, как они играют, какие футболисты есть в составе, «Краснодар» имеет большие, чем остальные, шансы занять второе место.

- Почему у ЦСКА они меньше?

- Армейцы играют не очень стабильно: вспомнить хотя бы ничью с «Уфой» и проигрыш тульскому «Арсеналу». Да, они неплохо играют с прямыми конкурентами, но теряют очки в других матчах. Поэтому думаю, что где-то они свои важные очки потеряют: в матчах с не самыми сильными соперниками.

- «Спартак» еще сможет побороться за призовую тройку?

-Возможно. Но, с другой стороны, вся эта атмосфера вокруг команды не придает уверенности игрокам и тренерскому штабу. Конечно, постоянно приходится сталкиваться с давлением, когда каждый матч рассматривается максимально досконально. Даже при положительном результате приходится тяжело. В такой ситуации, конечно, сложно сохранять спокойствие и тренерам, и игрокам. Постоянно пишутся какие-то гадости в соцсетях, постоянно что-то негативное говорят. Думаю, что это не даст спокойно готовиться к важным матчам.

- За что будет бороться «Локомотив»?

- Однозначно за призовые места. Но для меня фаворит в борьбе за второе место - «Краснодар». «Локомотив» и ЦСКА, наверное, определят бронзового призера чемпионата. Конечно, все еще может поменяться. Это не значит, что «Краснодар» всё будет выигрывать и займет второе место, и это не означает, что «Зенит» будет постоянно побеждать: это футбол - здесь всё может быть. Но по той картине, что сейчас просматривается, мне кажется, что «Спартак» будет пятым, «Локо» и ЦСКА опять же, скорее всего, определят третье-четвёртое места, «Краснодар» будет бороться за второе место, а «Зенит» - за первое.

- Поговорим о борьбе «за выживание». «Динамо» после 22 тура находится в зоне стыковых игр - на 13 месте.

- Будет, конечно, тяжело «Динамо». С одной стороны, в принципе, они играют сейчас неплохо. Но, чтобы обыгрывать такие команды, как «Анжи», надо забивать. Реализация голевых моментов у динамовцев сейчас находится на самом низком уровне. Самый проблемный аспект. Много моментов было не реализовано в предыдущих играх. Поэтому здесь, наверное, стоит на это сетовать. Если ты не обыгрываешь аутсайдера, это вызывает опасения. С другой стороны, ситуация такова, что и конкуренты не дают спокойно жить. «Урал» вытаскивает игру в, казалось бы, проигрышной ситуации. За счет характера. Если «Динамо» не будет проявлять характер, если игроки не будут биться один за всех и все за одного, то очень сложно будет избежать стыковых матчей. Может сложиться так, что «Динамо» в этих играх придётся отстаивать свое место в Премьер-лиге. И сейчас календарь у них непростой: «Краснодар» уже в следующем туре, например.
Теги: Кирьяков Зенит Спартак Краснодар ЦСКА
Сегодня, 03:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама