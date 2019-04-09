Сергей Кирьяков: мне кажется, что "Спартак" по итогам чемпионата будет пятым

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу борьбы за первые места и за сохранение "прописки" в РПЛ.

- Все, конечно, может быть, но вряд ли «Зенит» упустит чемпионство. Видно, что они очень хотят сохранить имеющийся гандикап. Даже в матче с «Локомотивом», когда счет стал 1:1 и можно было пойти вперед - нет, они играли по счету. Видно было, что этот счет стратегически их устраивает. Поэтому, думаю, и в остальных матчах эти моменты будут присутствовать. В матчах с явными аутсайдерами они будут брать очки на классе, а с командами более высокого уровня играть несколько прагматично. Поэтому, учитывая, что у конкурентов будут достаточно сложные матчи, «Зенит» вряд ли упустит преимущество в четыре очка.- Конечно, у «Краснодара» была неприятная серия, но последние игры говорят о том, что команда возвращает свою былую форму. Думаю, что они будут бороться за второе место. Хотя у них, конечно, там есть несколько непростых матчей, но, учитывая то, как они играют, какие футболисты есть в составе, «Краснодар» имеет большие, чем остальные, шансы занять второе место.- Армейцы играют не очень стабильно: вспомнить хотя бы ничью с «Уфой» и проигрыш тульскому «Арсеналу». Да, они неплохо играют с прямыми конкурентами, но теряют очки в других матчах. Поэтому думаю, что где-то они свои важные очки потеряют: в матчах с не самыми сильными соперниками.-Возможно. Но, с другой стороны, вся эта атмосфера вокруг команды не придает уверенности игрокам и тренерскому штабу. Конечно, постоянно приходится сталкиваться с давлением, когда каждый матч рассматривается максимально досконально. Даже при положительном результате приходится тяжело. В такой ситуации, конечно, сложно сохранять спокойствие и тренерам, и игрокам. Постоянно пишутся какие-то гадости в соцсетях, постоянно что-то негативное говорят. Думаю, что это не даст спокойно готовиться к важным матчам.- Однозначно за призовые места. Но для меня фаворит в борьбе за второе место - «Краснодар». «Локомотив» и ЦСКА, наверное, определят бронзового призера чемпионата. Конечно, все еще может поменяться. Это не значит, что «Краснодар» всё будет выигрывать и займет второе место, и это не означает, что «Зенит» будет постоянно побеждать: это футбол - здесь всё может быть. Но по той картине, что сейчас просматривается, мне кажется, что «Спартак» будет пятым, «Локо» и ЦСКА опять же, скорее всего, определят третье-четвёртое места, «Краснодар» будет бороться за второе место, а «Зенит» - за первое.- Будет, конечно, тяжело «Динамо». С одной стороны, в принципе, они играют сейчас неплохо. Но, чтобы обыгрывать такие команды, как «Анжи», надо забивать. Реализация голевых моментов у динамовцев сейчас находится на самом низком уровне. Самый проблемный аспект. Много моментов было не реализовано в предыдущих играх. Поэтому здесь, наверное, стоит на это сетовать. Если ты не обыгрываешь аутсайдера, это вызывает опасения. С другой стороны, ситуация такова, что и конкуренты не дают спокойно жить. «Урал» вытаскивает игру в, казалось бы, проигрышной ситуации. За счет характера. Если «Динамо» не будет проявлять характер, если игроки не будут биться один за всех и все за одного, то очень сложно будет избежать стыковых матчей. Может сложиться так, что «Динамо» в этих играх придётся отстаивать свое место в Премьер-лиге. И сейчас календарь у них непростой: «Краснодар» уже в следующем туре, например.