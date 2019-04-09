Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Михаил Гершкович - о дерби "Спартак" - ЦСКА: качество футбола было на очень низком уровне

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о матче 22-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА (0:2).

"В дерби были страсть, борьба, движение, скорости, но качество самого футбола очень низкое. Процент брака просто зашкаливал. Все проблемы – в уровне мастерства футболистов. То же самое касается и матча "Локомотива" с "Зенитом". С учетом того что ни одна команда в чемпионате сегодня не показывает фундаментальный футбол, основанный на высоком качестве игры, исход сезона совершенно непредсказуем", – цитируют Гершковича "Известия".
Теги: Спартак ЦСКА Гершкович
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Сандр   (Сегодня, 09:05)
  • -1
  •  (1)

Так в нашем футболе у всех команд в атаке поганый пас и нет креатива, оттого и футбол низкого пошиба в дерби, но со слабыми соперниками у команды из первой тройки все нормально по игре ....................
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама