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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
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Новости партнеров

Александр Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.

"Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись", — сообщил Кокорин.

"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.

"В протоколе много чего не отображено", — отметила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.

"Вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим", — сказал Кокорин.

"Чемпионат.сом"
Теги: Кокорин
Сегодня, 20:31
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(2)
#12  citrus63   Самара (Сегодня, 21:39)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да посадите уже их!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#11  sssh53  Москва (Сегодня, 21:24)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: vermis_64
"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.

Нормально! Вся страна видос видела, а судья нет.

Судья и 18 следователей по супер важным делам вообще не понимают чем они занимаются
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#10  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:15)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, посидите
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 21:09)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я россиянин
Все заседания нужно вести под видеозапись, иначе с протоколами просто швах. Там такого понапишут, хрен потом докажешь

Вот для этого... надо внимательно читать протоколы и писать в них свои возражения.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  igorspartak  Тверь (Сегодня, 21:08)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Тень отца,
Цитата: Тень отца
А еще у нас в толпе людей избивают какие-то гопники. Так что не сцы - еще посидишь

ты то как здесь оказался,чучело проплаченное?


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#7  solig65   (Сегодня, 21:06)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я россиянин
Я вот не понимаю. Если их привели с вещами , значит решение уже принято до заседания и оно гласит - домашний арест.

Это сухой паек с собой,а не вещи...чтоб на обед их не возить.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#6  sssh53  Москва (Сегодня, 21:06)
  • -1
  •  (5)
online

Судья странноватый, прокурор под защитой, ну пусть уже сажают и хрен с делом. Навыдумавали из пьяной драки с орденоносном придумавшим вторичный автомобиль
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:59)
  • -3
  •  (11)

А еще у нас в толпе людей избивают какие-то гопники. Так что не сцы - еще посидишь


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  Я россиянин  Россия (Сегодня, 20:52)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я вот не понимаю. Если их привели с вещами , значит решение уже принято до заседания и оно гласит - домашний арест.
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: vermis_64
Вся страна видос видела, а судья нет.

Ну, этот судья хотя бы вопросы задает и удивляется, а не в телефоне играет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  Я россиянин  Россия (Сегодня, 20:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.

Нормально! Вся страна видос видела, а судья нет.

Все заседания нужно вести под видеозапись, иначе с протоколами просто швах. Там такого понапишут, хрен потом докажешь. Но судьи обычно под любым надуманным предлогам отказывают в записи. Я проходил через это, знаю.
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:33)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.

Нормально! Вся страна видос видела, а судья нет.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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