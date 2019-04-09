Россия РПЛ 2018/19
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Александр Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматриваются его дело и дело полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
"Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись", — сообщил Кокорин.
"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.
"В протоколе много чего не отображено", — отметила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.
"Вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим", — сказал Кокорин.
"Чемпионат.сом"
"Можно посмотреть конкретное видео из материалов дела. Посмотреть и сравнить итоги допросов. При допросе велась видеозапись", — сообщил Кокорин.
"Разве? В протоколе этого нет", — удивился судья.
"В протоколе много чего не отображено", — отметила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.
"Вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим", — сказал Кокорин.
"Чемпионат.сом"
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