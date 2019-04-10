Россия РПЛ 2018/19
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Компания "Транстелеком" может продать свою долю акций в "Локомотиве"
В структуре капитала "Локомотива" могут произойти изменения, утверждает Коммерсантъ.
По данным источника, компания "Транстелеком", акционером которой является РЖД, может продать свою долю акций в "Локомотиве" другой дочерней организации РЖД.
Предполагается, что "Транстелеком" продаст 90,91 процента акций "Локомотива" "КРП-Инвест", входящей в РЖД, за 3,395 миллиарда рублей. При этом "КРП-Инвест" для реализации сделки привлечет беспроцентный заем у АО ОТЛК, которое также входит в структуру РЖД.
По данным источника, компания "Транстелеком", акционером которой является РЖД, может продать свою долю акций в "Локомотиве" другой дочерней организации РЖД.
Предполагается, что "Транстелеком" продаст 90,91 процента акций "Локомотива" "КРП-Инвест", входящей в РЖД, за 3,395 миллиарда рублей. При этом "КРП-Инвест" для реализации сделки привлечет беспроцентный заем у АО ОТЛК, которое также входит в структуру РЖД.
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