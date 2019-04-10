Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Компания "Транстелеком" может продать свою долю акций в "Локомотиве"

В структуре капитала "Локомотива" могут произойти изменения, утверждает Коммерсантъ.

По данным источника, компания "Транстелеком", акционером которой является РЖД, может продать свою долю акций в "Локомотиве" другой дочерней организации РЖД.

Предполагается, что "Транстелеком" продаст 90,91 процента акций "Локомотива" "КРП-Инвест", входящей в РЖД, за 3,395 миллиарда рублей. При этом "КРП-Инвест" для реализации сделки привлечет беспроцентный заем у АО ОТЛК, которое также входит в структуру РЖД.
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:31
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