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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, заслуженно ли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уже полгода находятся в СИЗО в ожидании судебного вердикта по их делу.

- Что думаете по повод дела Мамаева и Кокорина – осознали, пора отпускать?

- Я вспоминаю дело Эдуарда Стрельцова. Он не совершал этого преступления, а отсидел ни за что. А эти сегодня играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение?

- Такое – первое. Никого они до этого не били. Во всяком случае, ничего об этом не известно.

- Не заслуживают они такого внимания, которое сейчас есть к этому делу. Мне их абсолютно не жалко.

- Но ребята уже полгода просидели в СИЗО…

- Я девять с половиной лет просидел за границей ни за что. Моя вина не была доказана, а тут пока делили мое имущество.

- Но вы провели эти девять с половиной лет за границей не в тюрьме, а в нормальной квартире или в доме, хорошо питались. А Кокорин и Мамаев - на нарах и за решеткой. Разница есть?

- Меня два месяца перевозили из лагеря в лагерь и требовали, чтобы я подписал чистый лист бумаги. Мне этого хватило.

- Ну вот – два месяца, а они уже полгода сидят.

- Я бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил.

- Но ведь ребята говорят, что осознали. Зачем же их в лагерь?

- Ну они хотя бы извинились перед теми, кого обидели, извинились перед народом.

- Они давно уже извинились и перед потерпевшими, и перед болельщиками. Предлагали компенсировать моральный и материальный ущерб. Деньги у них на это есть.

- Деньги есть… Их надо заставить пахать, как пашут биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу.

"Советский спорт"
Теги: Кокорин Мамаев
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#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:33)
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Болеет за:
«Зенит»
БЫРРРРР!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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