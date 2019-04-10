Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:15
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (1)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты (1)
20:55
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
«Это тебе не Вегас». Суд Кокорина и Мамаева, потративших за ночь 400 тысяч рублей, – день второй (1)
20:51
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
Станислав Черчесов: в России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются (2)
17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
14:56
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (15)
14:24
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
Хабиб Нурмагомедов: пригласить Роналду в Дагестан? Не уверен, что смогу обеспечить безопасность (1)
14:10
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (15)
13:46
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (10)
Александр Кокорин: обиделась ли жена, узнав про девушек? Лучше б вы писали, что здесь происходит (10)
12:28
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (3)
Андрей Талалаев возглавил "Химки" (3)
Александр Тихонов: Кокорина и Мамаева - в трудовой лагерь! Они должны пахать, как пашут биатлонисты
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о том, заслуженно ли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев уже полгода находятся в СИЗО в ожидании судебного вердикта по их делу.
- Что думаете по повод дела Мамаева и Кокорина – осознали, пора отпускать?
- Я вспоминаю дело Эдуарда Стрельцова. Он не совершал этого преступления, а отсидел ни за что. А эти сегодня играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение?
- Такое – первое. Никого они до этого не били. Во всяком случае, ничего об этом не известно.
- Не заслуживают они такого внимания, которое сейчас есть к этому делу. Мне их абсолютно не жалко.
- Но ребята уже полгода просидели в СИЗО…
- Я девять с половиной лет просидел за границей ни за что. Моя вина не была доказана, а тут пока делили мое имущество.
- Но вы провели эти девять с половиной лет за границей не в тюрьме, а в нормальной квартире или в доме, хорошо питались. А Кокорин и Мамаев - на нарах и за решеткой. Разница есть?
- Меня два месяца перевозили из лагеря в лагерь и требовали, чтобы я подписал чистый лист бумаги. Мне этого хватило.
- Ну вот – два месяца, а они уже полгода сидят.
- Я бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил.
- Но ведь ребята говорят, что осознали. Зачем же их в лагерь?
- Ну они хотя бы извинились перед теми, кого обидели, извинились перед народом.
- Они давно уже извинились и перед потерпевшими, и перед болельщиками. Предлагали компенсировать моральный и материальный ущерб. Деньги у них на это есть.
- Деньги есть… Их надо заставить пахать, как пашут биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу.
"Советский спорт"
- Что думаете по повод дела Мамаева и Кокорина – осознали, пора отпускать?
- Я вспоминаю дело Эдуарда Стрельцова. Он не совершал этого преступления, а отсидел ни за что. А эти сегодня играют немногим лучше, чем я играл в футбол на тренировках. А им платят сумасшедшие деньги, которых они совершенно не заслуживают. И разве это их первое нарушение?
- Такое – первое. Никого они до этого не били. Во всяком случае, ничего об этом не известно.
- Не заслуживают они такого внимания, которое сейчас есть к этому делу. Мне их абсолютно не жалко.
- Но ребята уже полгода просидели в СИЗО…
- Я девять с половиной лет просидел за границей ни за что. Моя вина не была доказана, а тут пока делили мое имущество.
- Но вы провели эти девять с половиной лет за границей не в тюрьме, а в нормальной квартире или в доме, хорошо питались. А Кокорин и Мамаев - на нарах и за решеткой. Разница есть?
- Меня два месяца перевозили из лагеря в лагерь и требовали, чтобы я подписал чистый лист бумаги. Мне этого хватило.
- Ну вот – два месяца, а они уже полгода сидят.
- Я бы их на пару лет в нормальный трудовой лагерь отправил.
- Но ведь ребята говорят, что осознали. Зачем же их в лагерь?
- Ну они хотя бы извинились перед теми, кого обидели, извинились перед народом.
- Они давно уже извинились и перед потерпевшими, и перед болельщиками. Предлагали компенсировать моральный и материальный ущерб. Деньги у них на это есть.
- Деньги есть… Их надо заставить пахать, как пашут биатлонисты. Они же лентяи! Я российский футбол терпеть не могу.
"Советский спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.