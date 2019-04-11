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ЦСКА
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Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

Евгений Гинер проигнорировал прессу после исполкома РФС

Евгений Гинер только что покинул РФС, где в эти минуты проходит исполком.

С прессой он общаться не стал.

"СЭ"
Теги: Гинер
Сегодня, 13:59
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2
(1)
#2  Яamon   (Сегодня, 14:15)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
правильно. именно поэтому в конском стане практически не бывает скандалов. потому что журнаш*люхам не дают возможности переврать чьи-то слова
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:14)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Ну и правильно сделал, все равно в прессе напишут не то, что он сказал.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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