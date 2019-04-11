Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:51
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (6)
Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч (6)
17:30
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (7)
Украинец Шершун: Газзаев обещал место в сборной России, если возьму российское гражданство (7)
16:49
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге
13:32
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
Здание суда, где проходят слушания по делу Кокорина и Мамаева, в срочном порядке эвакуируют (12)
13:20
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
Виктор Гончаренко: Дивеев может вырасти в защитника уровня Сергея Игнашевича или братьев Березуцких (12)
11:14
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (42)
«Братьев Старостиных уберем в подсобочку». Болельщики «Спартака» в бешенстве из-за концерта Шнура (42)
10:18
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (8)
Олег Шатов не сыграет с "Анжи" (8)
09:52
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
Права на показ АПЛ в России приобрел Rambler. Матчи будут транслироваться на видеосервисе Okko (14)
КДК оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом".
Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД Арена" в Москве 7 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1.
"Зенит" заплатит 100 тысяч за поджог фанатами атрибутики и 70 тысяч за использование пиротехники.
"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительного выражения в адрес клуба из Санкт-Петербурга.
Sport24.
Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД Арена" в Москве 7 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1.
"Зенит" заплатит 100 тысяч за поджог фанатами атрибутики и 70 тысяч за использование пиротехники.
"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительного выражения в адрес клуба из Санкт-Петербурга.
Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.