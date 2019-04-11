КДК оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом".Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД Арена" в Москве 7 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1."Зенит" заплатит 100 тысяч за поджог фанатами атрибутики и 70 тысяч за использование пиротехники."Локомотив" оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительного выражения в адрес клуба из Санкт-Петербурга.