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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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КДК оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 170 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом".

Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД Арена" в Москве 7 апреля, завершилась вничью со счетом 1:1.

"Зенит" заплатит 100 тысяч за поджог фанатами атрибутики и 70 тысяч за использование пиротехники.

"Локомотив" оштрафован на 100 тысяч за скандирование болельщиками оскорбительного выражения в адрес клуба из Санкт-Петербурга.

Sport24.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 19:32
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