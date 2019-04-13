Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 23-го тура против "Енисея" отметил, что команда серьезно готовилась к сопернику, несмотря на его тяжелое положение.– Эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев, – отметил Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер". – А так разные ситуации бывают. Одно дело – менять тренера, когда команда вверху, другое – когда внизу. Как игрок я с этим не сталкивался. Как тренер – в своей карьере я не первый раз прихожу в команду. Это было и в ФНЛ, и в ПФЛ. Теперь – в премьер-лиге пришел по ходу сезона.– Нашу команду это не может расхолодить. Мы к каждому сопернику готовимся отдельно. Вне зависимости от места.