Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев перед матчем 23-го тура против "Енисея" отметил, что команда серьезно готовилась к сопернику, несмотря на его тяжелое положение.

– Эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев, – отметил Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер". – А так разные ситуации бывают. Одно дело – менять тренера, когда команда вверху, другое – когда внизу. Как игрок я с этим не сталкивался. Как тренер – в своей карьере я не первый раз прихожу в команду. Это было и в ФНЛ, и в ПФЛ. Теперь – в премьер-лиге пришел по ходу сезона.

– Не расхолодит ли вашу команду то, что соперник в очень тяжелом состоянии?

– Нашу команду это не может расхолодить. Мы к каждому сопернику готовимся отдельно. Вне зависимости от места.

Матч Премьер
Теги: Евсеев УФА Енисей
Сегодня, 11:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама