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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Дмитрий Аленичев: "Уфа" была ближе к победе"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подчеркнул, что "Уфа" была ближе к победе в ничейном матче 23-го тура премьер-лиги (0:0).

"В первом тайме "Уфа" имела преимущество. В перерыве команду попросил добавить агрессивности, тем более перевели Огуде из опорной зоны в атаку, и появилось давление на ворота соперника. Честно сказать, голевых моментов у нас не было, "Уфа" была ближе к победе.

Была ли установка бить по воротам, учитывая сильный ветер? Да, в прошлом матче с "Уралом" забили хороший гол с 25 метров, но плотная оборона соперника мешала наносить удары со средней дистанции. Принципиален ли матч со "Спартаком" в следующем туре? Нет, обычная борьба за три очка", – сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Енисей УФА Аленичев
Сегодня, 14:22
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Принципиален ли матч со "Спартаком" в следующем туре? Нет, обычная борьба за три очка"

Какая еще борьба, сенатор Аленичев? Вы дома прямого конкурента за зону вылета обыграть не можете...Спартак должен просто адски обосраться, чтобы очки с вами потерять...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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