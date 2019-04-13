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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов"

"Сочи" разгромил "Тамбов" в центральном матче 31-го тура ФНЛ.

ФНЛ

31-й тур

"Тамбов" - "Сочи" - 0:3

Голы: Песегов, 18 (0:1). Юрганов, 22 (0:2). Барсов, 90 (0:3).

Нереализованный пенальти: Мамтов, 79 (вратарь)

"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Альшин (Мурнин, 46), Муйива, Чуперка, Думбья (Мамтов, 46), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин, 74).

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Миладинович, Юрганов, Калугин (Почивалин, 90+2), Лагатор, Казаев (Горбунов, 84), Песегов (Косянчук, 77), Померко, Бурмистров, Обольский (Барсов, 66).

Предупреждения: Калугин, 30. Муйива, 74. Рагулькин, 75. Рыбин, 84.

Удаление: Муйива, 81.
Теги: Сочи Тамбов
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