Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (2)
17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (4)
17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (20)
15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (1)
14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
11:40
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
Вадим Евсеев: эффект от смены тренера для игрока? Когда я был игроком, у меня было мало таких случаев
11:18
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
Диего Симеоне - о дисквалификации Косты: 8 матчей – это чрезмерное наказание. Клуб будет защищать Диего (1)
08:58
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
Олег Блохин: "Реал" хотел купить меня за 4 миллиона долларов. Но мне бы пришлось бежать из страны (3)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов"
"Сочи" разгромил "Тамбов" в центральном матче 31-го тура ФНЛ.
ФНЛ
31-й тур
"Тамбов" - "Сочи" - 0:3
Голы: Песегов, 18 (0:1). Юрганов, 22 (0:2). Барсов, 90 (0:3).
Нереализованный пенальти: Мамтов, 79 (вратарь)
"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Альшин (Мурнин, 46), Муйива, Чуперка, Думбья (Мамтов, 46), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин, 74).
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Миладинович, Юрганов, Калугин (Почивалин, 90+2), Лагатор, Казаев (Горбунов, 84), Песегов (Косянчук, 77), Померко, Бурмистров, Обольский (Барсов, 66).
Предупреждения: Калугин, 30. Муйива, 74. Рагулькин, 75. Рыбин, 84.
Удаление: Муйива, 81.
ФНЛ
31-й тур
"Тамбов" - "Сочи" - 0:3
Голы: Песегов, 18 (0:1). Юрганов, 22 (0:2). Барсов, 90 (0:3).
Нереализованный пенальти: Мамтов, 79 (вратарь)
"Тамбов": Шелия, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Альшин (Мурнин, 46), Муйива, Чуперка, Думбья (Мамтов, 46), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин, 74).
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Миладинович, Юрганов, Калугин (Почивалин, 90+2), Лагатор, Казаев (Горбунов, 84), Песегов (Косянчук, 77), Померко, Бурмистров, Обольский (Барсов, 66).
Предупреждения: Калугин, 30. Муйива, 74. Рагулькин, 75. Рыбин, 84.
Удаление: Муйива, 81.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.