Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Александр Бубнов: судейство в матче ЦСКА - "Оренбург" было совершенно адекватным

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги встречи между ЦСКА и "Оренбургом" (2:3).

"С одной стороны, это сенсация — фаворит уступил дома. С другой — "Оренбург" выиграл по делу. Не согласен с комментарием Ахметова, который написал в "Твиттере": "Так убивать нельзя". Судейство было совершенно адекватным, а Фернандес обе жёлтые получил по делу, пусть и произошло это за какую-то половину тайма. ЦСКА плохо сыграл в средней линии, «Оренбург» спокойно себя чувствовал в центре, его устраивали ход и характер матча.

В следующем туре ЦСКА играть важнейший матч с "Локомотивом", и Гончаренко предстоит провести много работы над ошибками. Соперник по дерби и гонке за первой тройкой на данный момент выглядит более цельным и стабильным. Вдобавок теперь нужно как-то компенсировать отсутствие ключевого игрока Фернандеса", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Оренбург ЦСКА
Сегодня, 11:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(9)
#16  Liberator  Монако (Сегодня, 12:09)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Успокойтесь, кони, я хоть вас и понимаю, что обидно терять ключевого игрока, но к примеру Зенит страдает от результативных судейских ошибок, когда пенальти не ставят. А Красная по сравнению с пеналем херня, да и Оренбург хорошо сыграл.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#15  cska1971  Москва (Сегодня, 12:08)
  • -2
  •  (10)

Blessing,
Рядовые случаи для судейства питерского судейки?

SPV,
Ты как обычно не по теме, поэтому иди брянским лесом...

CSKA-180505,
Не, ну тут просто один успел на долю секунды раньше другого. В этом вся разница...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#14  SPV  Bryansk (Сегодня, 12:04)
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Млять,найдите мне хоть одно отличие в игре Сутормина и Фернандеса!?Абсолютно симметричная игра обоих,причем не опасная и в мяч!Там даже фола не было,не говоря уже про желтую!И только долпоепы могут с этим спорить!Свинорылых-то бомбит после проепанного дерби,с ними все понятно,но где адекваты?Я уже молчу про остальные мооменты когда откровенно в голову били Дивеева,причем дважды один и тот же игрок!


Североморский ты дебил, Сутормин играет в подкате с правой стороны по мячу подъемом ноги, а Фернандес ступней шипами по уходящему мячу, посмотри повтор тормоз , этот момент уже сто раз разобрали и обсудили, можно было прямую красную давать по правилам
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#13  dreamcatcher   (Сегодня, 12:01)
  • -3
  •  (7)

На месте судьи в том эпизоде, я бы попросил футболистов быть поосторожней, показал бы им на карман с карточками. На большее там не тянет.
А вот первую желтую Фернандес получил сам. Не надо было махать клешней - остался бы на поле.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#12  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 12:01)
  • -2
  •  (12)

Фернандес - просто идиот, и играть все-таки надо по правилам. Лошак нарвался, и наказали его - абсолютно справедливо


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#11  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:53)
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lools
что ваше убожество от первой восьмерки отдаляется

Интересно, а ты точно таблицу РПЛ смотрел ?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#10  marwin1971   (Сегодня, 11:46)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
По идее, счёт должен был быть 2:7 Радоваться надо армейцам что всё далеко не так вышло..
Регистрация: 14.03.2019 [жалоба]
#9  Lools  Лондон (Сегодня, 11:41)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Цитата: SPV
Оренбург по делу победил,

в принципе согласен. моменты не реализовали плюс красная карточка на 20 минуте. ну ниче, зато в прошлом туре ЦСКА унизил убогий клуп на чпок арене тоже по делу. самое главное что ваше убожество постепенно от первой восьмерки отдаляется
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#8  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 11:40)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Млять,найдите мне хоть одно отличие в игре Сутормина и Фернандеса!?Абсолютно симметричная игра обоих,причем не опасная и в мяч!Там даже фола не было,не говоря уже про желтую!И только долпоепы могут с этим спорить!Свинорылых-то бомбит после проепанного дерби,с ними все понятно,но где адекваты?Я уже молчу про остальные мооменты когда откровенно в голову били Дивеева,причем дважды один и тот же игрок!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#7  karfagen  Dresden (Сегодня, 11:39)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
да ладно, Викторыч..
вторая карточка привиделась лапочкину во сне


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 11:35)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
даже фол не свистел этот судья. япошке челюсть сломали.Дивееву два раза с ноги в лицо до крови.

У нас за такое не дают, когда даже в штрафной My Webpage тут пенальти однозначный, а это такие же эпизоды. Только дефкам свистят 50 на 50, и с Динамо, и вопиющий с Краснодаром.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Sviloga   (Сегодня, 11:30)
  • -2
  •  (10)
online

Дивеева и японца значит по правилам калечили?
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:30)
  • +5
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
А что только по двум эпизода высказался?

Там в принципе можно не высказываться, Оренбург по делу победил, забил три кола как по нотам , а первый гол цска чистейшее нелепое везение в виде чудачеств вратаря, красная Фернандесу бесспорная, а кто мешал забивать Бекао и Чалову? видимо Лапочкин
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Сегодня, 11:25)
  • 0
  •  (12)

Да пофиг на удаление Марио. думаю кони с Локо что нибукдь придумают. Интереснее другое.Вопрос в двойных стандартах. За куда более жесткие фолы Оренбургу даже фол не свистел этот судья. япошке челюсть сломали.Дивееву два раза с ноги в лицо до крови.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 11:23)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
А что только по двум эпизода высказался?

Высказался по резонансным, остальные рядовые случаи.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 11:18)
  • -3
  •  (9)

А что только по двум эпизода высказался?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама