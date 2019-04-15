Россия РПЛ 2018/19
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Бурлак - лидер РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств в обороне, в Европе он вне топ-50
Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинги игроков с лучшим процентом выигранных верховых единоборств в обороне в матчах национальных лиг в сезоне-2018/19. Рейтинга два: один включает в себя лишь футболистов из топ-5 лиг Европы — АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1, второй — игроков из 26 других европейских чемпионатов.
Лидером первого рейтинга стал защитник "Лиона" Марсело Гедеш, выигравший 85,5% верховых единоборств. Второе место у защитника "Лестера" Харри Магуайра — 85,3%, третье у защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка — 84,1%.
Если говорить об игроках не из топ-5 лиг, то здесь лидером стал Кристоф Берра из шотландского "Хартс" — 86,9%.
Лидер среди игроков российской Премьер-лиги по проценту выигранных верховых единоборств в обороне — защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак — 79,5%. С этим показателем он делит 45-е место во втором из рейтингов CIES. В первом рейтинге, включающем игроков из топ-5 лиг, 10 футболистов имеют цифры выше, чем у Бурлака.
Sport24
Лидером первого рейтинга стал защитник "Лиона" Марсело Гедеш, выигравший 85,5% верховых единоборств. Второе место у защитника "Лестера" Харри Магуайра — 85,3%, третье у защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка — 84,1%.
Если говорить об игроках не из топ-5 лиг, то здесь лидером стал Кристоф Берра из шотландского "Хартс" — 86,9%.
Лидер среди игроков российской Премьер-лиги по проценту выигранных верховых единоборств в обороне — защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак — 79,5%. С этим показателем он делит 45-е место во втором из рейтингов CIES. В первом рейтинге, включающем игроков из топ-5 лиг, 10 футболистов имеют цифры выше, чем у Бурлака.
Sport24
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