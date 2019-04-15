Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Бурлак - лидер РПЛ по проценту выигранных верховых единоборств в обороне, в Европе он вне топ-50

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинги игроков с лучшим процентом выигранных верховых единоборств в обороне в матчах национальных лиг в сезоне-2018/19. Рейтинга два: один включает в себя лишь футболистов из топ-5 лиг Европы — АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1, второй — игроков из 26 других европейских чемпионатов.

Лидером первого рейтинга стал защитник "Лиона" Марсело Гедеш, выигравший 85,5% верховых единоборств. Второе место у защитника "Лестера" Харри Магуайра — 85,3%, третье у защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка — 84,1%.

Если говорить об игроках не из топ-5 лиг, то здесь лидером стал Кристоф Берра из шотландского "Хартс" — 86,9%.

Лидер среди игроков российской Премьер-лиги по проценту выигранных верховых единоборств в обороне — защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак — 79,5%. С этим показателем он делит 45-е место во втором из рейтингов CIES. В первом рейтинге, включающем игроков из топ-5 лиг, 10 футболистов имеют цифры выше, чем у Бурлака.

Sport24
Теги: Бурлак Крылья Советов
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