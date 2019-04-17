Россия РПЛ 2018/19
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
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14:27
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Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
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Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (3)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
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09:11
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КДК оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Спартак" был оштрафован за поведение болельщиков в матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2).
Всего руководство красно-белых выплатит 150 тысяч рублей.
"Болельщики "Спартака" зажгли четыре петарды и один файер, также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА. За пиротехнику "Спартак" наказан на 100 тыс. рублей, за мат – на 50 тыс. рублей. Болельщики "Ростова" также скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, за что клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Всего руководство красно-белых выплатит 150 тысяч рублей.
"Болельщики "Спартака" зажгли четыре петарды и один файер, также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА. За пиротехнику "Спартак" наказан на 100 тыс. рублей, за мат – на 50 тыс. рублей. Болельщики "Ростова" также скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, за что клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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