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ЦСКА
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Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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КДК оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Спартак" был оштрафован за поведение болельщиков в матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:2).

Всего руководство красно-белых выплатит 150 тысяч рублей.

"Болельщики "Спартака" зажгли четыре петарды и один файер, также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА. За пиротехнику "Спартак" наказан на 100 тыс. рублей, за мат – на 50 тыс. рублей. Болельщики "Ростова" также скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, за что клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Спартак Ростов Григорьянц
Сегодня, 17:19
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