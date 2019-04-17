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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?"

Наталья Шатихина, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака, который пострадал в ходе инцидента с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала итоги очередного заседания суда, на котором выступил чиновник.

– Почему ранее говорилось, что Мамаев и Кокорин принесли извинения Паку, но сейчас оказалось, что этого не было?

– Это вопрос, который, к сожалению, так и не был донесен до подсудимых, – сказала Шатихина. – Извинения-то они по-человечески принесли, но есть процедура примирения с потерпевшими, которая возможна только в некоторых составах. Мы пытались объяснить им, что, к сожалению, при таком составе, как "Хулиганство", которое, тем более, является преступлением общественного порядка, просто невозможно. Слова примирения они произносили, но юридически в извинения входит целый набор действий. В частности, они должны признать себя виновными в совершении определенных действий. Поскольку полностью признания обвинения не было, их извинения носят общечеловеческий характер. Они заявляют: "Нам очень жаль, что так вышло". Что на это можно ответить? Всем жаль, что так получилось и, конечно, это большая трагедия для всех, кто принимал участие в той ситуации. Тем более, у них ситуация складывается не лучшим образом.

Здесь есть юридические расхождения: они пытаются извиниться юридически и перевести все в плоскость заглаживания вины за причинение вреда, а у нас не заявлено исковых требований. Когда мы встречались на очных ставках, полагали, что дело будет слушаться в особом порядке, как обычно это и бывает по таким категориям. Мы изначально говорили адвокатам, что, если они признают обвинение, максимальный срок снизится на 2/3, это выгодно. Размер наказания составил бы не больше трех лет лишения свободы при минимальном штрафе. В рамках возмещения вреда для имущих людей в такой процедуре наиболее разумно поступить так: заявить иск на крупную сумму в пользу благотворительной организации – мы даже бегали и искали такую организацию, потому что полагали, что такое предложение поступит – и перевести туда деньги. Мы рассматривали организации, которые занимаются помощью трудным подросткам. Есть несколько таких организаций, у них никогда нет денег, ведь тяжело собирать на такие вещи. Одним заседанием в феврале эта ситуация была бы закрыта. Тут я могу сказать: нельзя осуждать подсудимых, если человек хочет большого, развернутого суда, то он имеет на это право. Обычно, конечно, люди не хотят слушать все эти некрасивые вещи, у всех есть семьи, дети, которым неприятно это воспринимать.

Обычно такие дела проходят буквально в 1-2 заседания. Следствие закончилось 26 декабря, где-то к середине января мы со всем познакомились, потом с дополнительными жалобами, которые написала защита. Надо понимать, что жалоб было около трехсот. Мы рассчитывали совсем на другое. Личных и материальных претензий доверитель никогда не имел и с самого начала говорил, что не хочет возмещения и проблему видит не в этом, а в преступлении против общественного порядка. Что должен чувствовать каждый из нас, когда понимает, что может прийти в заведение выпить чашку кофе и получить то, что получил? Для нас странны действия защиты, но, наверное, за ними строится какая-то стратегия.

– Простил ли Пак футболистов?

– Не могу говорить за Дениса Климентьевича, он взрослый, в целом уравновешенный и доброжелательный человек. Он очень разумный. Даже на очных ставках он вел себя по отношению к ним спокойно. Другое дело, что, естественно, человек не хочет пересекаться по таким вопросам, тем более, что задеты такие вещи, как расовая дискриминация с посылами национального характера. Думаю, каждый чувствовал бы себя некомфортно в таком положении.

– Какое наказание он считает справедливым?

– Пак четко сформулировал, что все отдает на усмотрение суда. У нас нет никаких карательных притязаний. Суду сейчас предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно компанией бить людей в кафе?". Мне пока кажется, что суд и гособвинитель справляются с процессом. Хулиганство не содержит внутри себя повреждения конкретному лицу. В статье написано, можно открыть и прочитать, что это грубое нарушение общественного порядка сопровождающееся применением предметов, используемых в качестве оружия и/или по мотивам расовой ненависти и национальной вражды.

Понятно, почему звучит фраза "национальная вражда". Если вы когда-нибудь смотрели дисциплинарные стандарты ФИФА и РФС, то знаете, что употребление алкоголя и даже наркотиков карается слабее, чем проявление расовой или национальной дискриминации, за которое следует незамедлительная дисквалификация. Они рассматривают поведение не только на футбольном поле, но и за его пределами. Проступки, связанные с расизмом и дискриминацией жесточайше пресекаются ФИФА. Мне кажется, для человека с таким составом вопрос участия в соревнованиях в ближайшем обозримом будущем крайне спорен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:41
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#7  Сибирячок   (Сегодня, 22:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
похоже, у Пака то адвокат мощнее, чем у этих баклано-баранов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  igorspartak  Тверь (Сегодня, 22:17)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а как это говно относится к футбольному сайту?пак шпак это футболисты?


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 22:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Сучка крашенная"... ))) Пусть Пак сначала расскажет - какого хрена он поперся в Кофеманию на Никитской, если к Минпромторгу гораздо ближе Кофемания на Покровке? )))
И что это за рабочие встречи с коллегами в кафешках? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 22:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У Пака похоже в разы более грамотный адвокат, чем у адвокатов всей этой компашки вместе взятых.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#3  utekay  Россия (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
в кафе - до 22-00.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:49)
  • -3
  •  (5)
online

Какорина - до состояния коричневой пены


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 21:44)
  • +2
  •  (4)

Пока не закроется кафе. Шутка)


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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