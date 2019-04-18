Сергей Семак: переход Скопинцева в "Зенит" не обсуждался

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой конференции к 24-ому туру чемпионата России против "Краснодара" признался, что не обсуждал с руководством возможный трансфер защитника Дмитрия Скопинцева в зимнее трансферное окно.19 февраля 2019-го Скопинцев перешел из "Ростова" в "Краснодар"."Вопрос Скопинцева не обсуждался в "Зените". У нас есть два игрока на этой позиции. В конце сезона будем обсуждать дальнейшие действия", – сказал Семак.