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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Семак: переход Скопинцева в "Зенит" не обсуждался

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой конференции к 24-ому туру чемпионата России против "Краснодара" признался, что не обсуждал с руководством возможный трансфер защитника Дмитрия Скопинцева в зимнее трансферное окно.

19 февраля 2019-го Скопинцев перешел из "Ростова" в "Краснодар".

"Вопрос Скопинцева не обсуждался в "Зените". У нас есть два игрока на этой позиции. В конце сезона будем обсуждать дальнейшие действия", – сказал Семак.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Зенит Скопинцев
Сегодня, 13:17
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