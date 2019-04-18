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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
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Игорь Ефремов: позиция рабочей группы по лимиту на легионеров будет сформирована в мае

Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал об итогах заседания рабочей группы по вопросу лимита на легионеров в РПЛ и ФНЛ.

– Сегодня состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу лимита легионеров в сезоне 2020-2021 года. Подведите его итоги.

– В декабре 2017 года исполком утвердил положение, что в сезоне 2020-2021 года должен измениться лимит на легионеров в заявке – семь или восемь футболистов, не имеющих российского гражданства. А всего 25 человек в заявке. Также там прописывались требования к доморощенным игрокам. В подавляющем большинстве все члены рабочей группы руководствовались этим приложением. К исполкому, который состоится в мае, будет сформирована четкая позиция и исполком утвердит это решение.

– Для ФНЛ это будет четыре игрока в заявке. Это вас устраивает?

– Есть объективная картина. В настоящий момент, на двадцать клубов, по-моему, заявлено всего пятьдесят легионеров. В матче прошлого тура принимало участие в десяти матчах двадцать два легионера. По одному человека на команду. В ФНЛ вообще нет проблемы переизбытка легионеров. Сейчас есть пять в заявке и три на поле. Главное – уйти от количества на поле, чтобы не лимитировать тренеров при определении стартовых составов.

– То есть для ФНЛ новый лимит скажется положительно?

– Думаю, да. Но нам надо больше внимания обращать на тему доморощенных футболистов. Посмотрите, сколько сейчас молодежи играет в ФНЛ. Это "Чертаново", вторые команды. В марте собиралась молодежная сборная, так в ней было пятнадцать человек из ФНЛ. А что касается лимита в РПЛ, все понимают, что должны быть качественные российские футболисты и качественные легионеры. В этом направлении все и идет.

– Количество доморощенных в ФНЛ меняться не будет?

– Мы это обсуждали. Провели очень плодотворную дискуссию.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ефремов
Сегодня, 13:21
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