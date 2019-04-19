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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Барик: парней хотят уничтожить

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина прокомментировал ход заседания Пресненского суда Москвы по инцидентам, которые имели место 8 октября 2018 года.

По делу также проходят брат Кирилла, форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павла Мамаева и детский тренер Александр Протасовицкий.

"Парней хотят уничтожить! За что? Как мы жить-то дальше собираемся со всем этим? Они ведь ничего такого не совершили, правда? А их изничтожить хотят", - цитрирует Барика "Спорт-Экспресс".
Теги: Барик Кокорин Мамаев
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#3  alex011  Vladivostok (Сегодня, 14:23)
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Болеет за:
ЦСКА
Есть другие методы воздействия, зачем ломать карьеру. Мы давно живём по понятиям, неужто нельзя было разобраться без тюрьмы и судов? Уничтожить решил оскорблённый чиновник с помощью нашего "неподкупного" правосудия, а я например, хотел бы смотреть на Мамаева в атаке Краснодара и Кокорина в Зените, а не читать эту желтуху. Не надо говорить только что "пока тебе стулом не дали так говоришь". Можно было найти другие рычаги.
Регистрация: 7.06.2018 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:20)
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online

Избить людей,это ничего ???? А что нужно сделать ,чтобы это было чего !?-))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Они ведь ничего такого не совершили, правда?

Ну я бы поставил это высказывание, мягко говоря, под большое сомнение...

Или ответил: Неправда.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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